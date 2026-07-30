Apple chiude il Q3 2026 con 109,4 miliardi di ricavi e profitti record

TLDR Riassumi

Apple ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre fiscale 2026, corrispondente al secondo trimestre solare dell’anno. L’azienda ha registrato ricavi per 109,4 miliardi di dollari e un utile netto di 29,8 miliardi di dollari, pari a 2,02 dollari per azione diluita. Il risultato segna una crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando Apple aveva chiuso con 94 miliardi di dollari di ricavi e 23,4 miliardi di utile netto.

Si tratta del miglior trimestre di giugno nella storia di Apple, con nuovi record per ricavi complessivi, utile per azione, iPhone, Mac e Servizi. Tim Cook ha parlato di “strongest June quarter ever”, sottolineando la crescita a doppia cifra di iPhone, Mac e Servizi e l’andamento positivo in tutte le aree geografiche.

iPhone e Mac trainano il trimestre

Il motore principale resta iPhone, che ha generato 54,3 miliardi di dollari di ricavi, in crescita di circa il 22% anno su anno. Il dato è superiore alle attese degli analisti e conferma la forza della gamma iPhone 17, arrivata ormai nella fase matura del suo ciclo commerciale.

Molto forte anche il Mac, con ricavi pari a 10,4 miliardi di dollari e una crescita vicina al 29% rispetto allo scorso anno. È uno dei dati più rilevanti del trimestre, perché mostra una domanda solida per i Mac in una fase in cui il mercato PC resta molto competitivo e in cui le macchine Apple Silicon continuano a essere centrali anche per chi lavora con flussi AI, creativi e professionali.

Servizi ancora in crescita, iPad in calo

I Servizi hanno raggiunto 30,7 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 12,1% anno su anno. La categoria continua a essere una delle più importanti per Apple, grazie ad App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay e agli altri abbonamenti dell’ecosistema.

L’unica categoria in calo è iPad, con ricavi pari a circa 6,2 miliardi di dollari, in discesa rispetto allo scorso anno. Cook ha attribuito il calo anche al confronto difficile con lo stesso trimestre del 2025, quando Apple aveva beneficiato del lancio del nuovo iPad entry-level con chip A16.

La divisione Wearables, Home and Accessories ha invece raggiunto circa 7,9 miliardi di dollari, con una crescita più contenuta ma comunque positiva.

I numeri principali del trimestre:

iPhone: 54,3 miliardi di dollari

Mac: 10,4 miliardi di dollari

iPad: 6,2 miliardi di dollari

Wearables, Home and Accessories: 7,9 miliardi di dollari

Servizi: 30,7 miliardi di dollari

Totale: 109,4 miliardi di dollari

Il margine lordo è salito al 50,1%, contro il 46,5% dello stesso trimestre dello scorso anno. Apple ha inoltre dichiarato un dividendo trimestrale di 0,27 dollari per azione, che sarà pagato il 13 agosto agli azionisti registrati al 10 agosto.

Crescita in tutte le aree geografiche

Apple ha registrato una crescita in tutte le principali aree geografiche. Europa e Greater China sono aumentate entrambe del 22,4%, il Giappone è cresciuto del 13,4%, le Americhe dell’11,1% e il resto dell’area Asia-Pacifico del 15,6%. Reuters segnala in particolare che la Greater China ha raggiunto 18,82 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre.

È un dato importante perché la Cina era stata spesso indicata come uno dei punti più delicati per Apple negli ultimi trimestri. Una crescita così forte in quell’area aiuta a ridurre le preoccupazioni sulla domanda locale, almeno nel breve periodo.

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