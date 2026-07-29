Tim Cook e John Ternus parlano del passaggio di consegne in Apple

Tim Cook e John Ternus hanno parlato della transizione alla guida di Apple durante la première di Ted Lasso 4.

1
Nuovo sistema di commenti
iPhoneItalia ha un sistema di commenti realtime tutto nuovo e nativo! Per commentare ti basta creare un account e potrai subito commentare.
Prova la nuova sezione commenti!
Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Tim Cook e John Ternus hanno parlato pubblicamente del passaggio di consegne alla guida di Apple durante la première della quarta stagione di Ted Lasso a Los Angeles.

Ternus diventerà CEO di Apple dal 1° settembre 2026, mentre Cook assumerà il ruolo di executive chairman, come annunciato ufficialmente dall’azienda nei mesi scorsi.

Durante l’evento, Cook ha definito la transizione “straordinaria”, spiegando di sentirsi grato per i suoi 15 anni da CEO di Apple e per il lavoro svolto con i team dell’azienda. Ha poi indicato Ternus come “la persona perfetta” per il ruolo, sottolineando che il passaggio sta procedendo bene sia internamente sia nei confronti degli investitori.

Rimuovi pubblicità

Ternus, da parte sua, ha definito l’opportunità “incredibile”, ricordando di essere in Apple da 25 anni e di amare profondamente l’azienda. Alla domanda su quale sarà la prima cosa che farà da CEO, ha preferito non sbilanciarsi: bisognerà aspettare.

L’intervista si è svolta durante un evento Apple TV, quindi non poteva mancare un riferimento alla piattaforma streaming. Ternus ha elogiato il lavoro di Eddy Cue e del team Apple TV, spiegando che l’obiettivo sarà continuare a costruire sulla forte crescita degli ultimi anni. Inoltre, Ternus ha parlato di un “grande slancio” per Apple TV, confermando l’intenzione di portare avanti questa direzione anche dopo il cambio al vertice.

Cook e Ternus hanno citato anche alcune serie viste di recente. Ternus ha parlato di Silo e Lucky, mentre Cook ha menzionato Widow’s Bay, Pluribus e Silo. Ted Lasso tornerà su Apple TV il 5 agosto 2026 con la quarta stagione.

C’è stato spazio anche per una battuta su Apple Vision Pro. Cook ha confermato che guarderà Ted Lasso 4 sul visore, come già avrebbe fatto con la terza stagione, spiegando che vedere una serie sdraiati con Vision Pro è un’esperienza particolare.

Rimuovi pubblicità

Prodotti consigliati

XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby...

XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby...

Offerta: 159,00 €
Vedi offerta
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby...

Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby...

Offerta: 69,99 €
Vedi offerta
Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione)

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione)

Offerta: 229,00 €
Vedi offerta
LG OLED evo AI 55 Pollici, Serie C5 2025 Smart TV 4K - OLED55C56LB

LG OLED evo AI 55 Pollici, Serie C5 2025 Smart TV 4K - OLED55C56LB

Offerta: 912,00 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi