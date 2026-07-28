WhatsApp Web introduce importanti novità

WhatsApp Web supporta ora chiamate audio e video individuali e di gruppo, con trasferimento chiamata tra dispositivi e sala d’attesa.

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WhatsApp sta finalmente portando le chiamate audio e video su WhatsApp Web in modo più ampio. Dopo una fase di test iniziata nei mesi scorsi, gli utenti potranno effettuare e ricevere chiamate individuali e di gruppo direttamente dal browser, senza dover passare per l’app desktop. Il rollout è graduale e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nelle prossime settimane.

La novità rende WhatsApp Web molto più completo. Finora l’esperienza da browser era concentrata soprattutto su messaggi, file e chat, mentre per chiamate e videochiamate era spesso necessario usare l’app mobile o desktop.

Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp Web si avvicina all’esperienza già disponibile su iPhone, iPad e app desktop: si possono avviare chiamate vocali, videochiamate e chiamate di gruppo direttamente dalla finestra del browser.

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Un’altra novità importante è il trasferimento chiamata tra dispositivi. In pratica, una chiamata iniziata su smartphone o tablet può essere spostata su WhatsApp Web o desktop senza interromperla. Vale anche il contrario: si può iniziare da computer e poi continuare da telefono.

È una funzione molto utile per chi passa spesso da un dispositivo all’altro durante la giornata, soprattutto in ambito lavorativo o quando si vuole continuare una videochiamata su uno schermo più grande.

Le chiamate via web supportano anche la sala d’attesa. Chi organizza una chiamata può attivare l’opzione “Richiedi approvazione per partecipare”, così da controllare chi entra e quando.

WhatsApp ha inoltre migliorato QuickHD, la tecnologia pensata per offrire video in alta definizione già nei primi secondi della chiamata. Insieme ai controlli per Isolamento vocale e Ampio spettro introdotti di recente su iPhone, l’obiettivo è rendere le chiamate WhatsApp più stabili e di qualità superiore su tutte le piattaforme.

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Tutte queste novità saranno disponibili er tutti entro poche settimane.

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