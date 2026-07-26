WhatsApp testa nuove bolle chat su iPhone

TLDR Riassumi

WhatsApp sta testando una nuova modifica grafica su iPhone, questa volta dedicata alle bolle dei messaggi. Dopo il rollout del redesign Liquid Glass per gran parte degli utenti iOS, l’app di messaggistica sta ora sperimentando un look più morbido e arrotondato per le conversazioni.

La novità è stata individuata da WABetaInfo nell’ultima versione TestFlight di WhatsApp per iOS, disponibile al momento solo per alcuni beta tester.

Il cambiamento principale riguarda la forma delle bolle nelle chat. Il design attuale ha angoli leggermente arrotondati, ma mantiene ancora una struttura abbastanza definita. La nuova versione, invece, rende le bolle molto più morbide, con angoli più arrotondati e un aspetto complessivamente più vicino allo stile di iMessage.

WhatsApp sta ritoccando anche il modo in cui appaiono foto, video, GIF e anteprime dei link nelle conversazioni. Con il nuovo design viene rimosso il contorno verde che li circondava, lasciando un aspetto più pulito e più integrato nella chat.

L’obiettivo sembra chiaro: rendere WhatsApp su iOS più moderno, meno rigido e più coerente con il linguaggio visivo introdotto da Apple con Liquid Glass.

Per ora le nuove bolle sono disponibili solo per alcuni utenti che usano la versione beta di WhatsApp tramite TestFlight. Non ci sono ancora indicazioni precise su quando il nuovo design verrà distribuito a tutti gli utenti iPhone.

Come spesso accade con WhatsApp, il rollout potrebbe essere graduale e richiedere diverse settimane prima di arrivare alla versione stabile.

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