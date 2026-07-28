Apple tocca quota 5 trilioni di dollari e supera Nvidia

TLDR Riassumi

Apple ha raggiunto, almeno per pochi istanti, un nuovo traguardo storico: una capitalizzazione di mercato superiore ai 5 trilioni di dollari.

Il risultato è arrivato durante le contrattazioni intraday, quando il titolo AAPL ha superato quota 340 dollari, spingendo il valore complessivo dell’azienda oltre questa soglia simbolica. Reuters conferma che Apple ha superato brevemente i 5 trilioni di dollari, diventando la seconda società a raggiungere questo livello dopo Nvidia.

Con questo movimento, Apple è tornata anche a essere l’azienda quotata più preziosa al mondo, superando Nvidia. I dati di mercato aggiornati durante la seduta mostrano Apple intorno ai 4,99 trilioni di dollari di capitalizzazione, contro circa 4,82 trilioni per Nvidia, anche se questi valori possono cambiare rapidamente durante la giornata di borsa.

È un sorpasso importante perché negli ultimi mesi Nvidia aveva dominato la scena grazie al boom dell’intelligenza artificiale, dei chip per data center e della domanda legata ai modelli generativi. Apple, invece, ha recuperato terreno grazie alla fiducia degli investitori su iPhone, servizi, Apple Intelligence e sulle prospettive della prossima generazione di prodotti.

Ricordiamo che la capitalizzazione di mercato indica il valore complessivo delle azioni in circolazione di una società. Nel caso di Apple, il superamento dei 5 trilioni non significa che l’azienda “abbia in cassa” quella cifra, ma che il mercato sta attribuendo alle sue azioni un valore complessivo mai raggiunto prima.

Il dato va letto con cautela, perché Apple acquista regolarmente proprie azioni e il numero di titoli in circolazione cambia nel tempo. Per questo la soglia dei 5 trilioni può essere superata o persa anche con oscillazioni minime del titolo. MacRumors aveva già segnalato il 27 luglio che Apple era vicinissima al traguardo, con una capitalizzazione intorno ai 4,94 trilioni dopo la chiusura a 336,91 dollari.

Il ritorno di Apple davanti a Nvidia non cancella il peso enorme dell’AI nel mercato tech, ma mostra che gli investitori continuano a vedere Cupertino come una delle aziende più solide al mondo. La forza dell’ecosistema, i margini dei servizi, la base installata di dispositivi e l’attesa per i prossimi iPhone continuano a sostenere il titolo.

In parallelo, il mercato sta iniziando a guardare con più attenzione anche ai costi e ai rischi degli enormi investimenti nell’intelligenza artificiale. Secondo MarketWatch, Apple ha beneficiato anche di una fase di forte sovraperformance rispetto al Nasdaq-100, mentre Nvidia ha perso terreno dopo nuove preoccupazioni sugli investimenti AI.

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