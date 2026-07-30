Tim Cook annuncia aiuti Apple per gli incendi in Europa

TLDR Riassumi

Apple sosterrà gli interventi di soccorso in Europa dopo i devastanti incendi che stanno colpendo Francia, Spagna, Grecia e altri Paesi. L’annuncio è arrivato da Tim Cook, che in un post pubblicato mercoledì ha confermato che l’azienda effettuerà una donazione per aiutare le operazioni sul campo.

La donazione arriva in un momento molto difficile per diverse aree del continente. Non a caso, la Commissione Europea ha attivato il Meccanismo di Protezione Civile dell’UE, con l’invio di aerei, personale e mezzi antincendio per supportare le autorità locali.

La situazione resta critica anche in Grecia, dove le autorità hanno segnalato vittime tra i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento degli incendi.

Apple interviene spesso in occasione di emergenze umanitarie, incendi, uragani, terremoti e alluvioni. In passato l’azienda ha sostenuto anche la Croce Rossa e altre organizzazioni impegnate nei soccorsi, come avvenuto per diverse iniziative di disaster relief comunicate negli anni.

Nel caso degli incendi europei, non è ancora chiaro se la donazione passerà dalla Croce Rossa o da altre organizzazioni locali. Il messaggio di Cook si limita a confermare il sostegno alle operazioni di soccorso e recupero nelle aree colpite.

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