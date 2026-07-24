Apple vuole tagliare il costo dei display OLED degli iPhone 18 Pro Max

TLDR Riassumi

Apple starebbe cercando di ridurre in modo deciso il costo dei pannelli OLED destinati a iPhone 18 Pro Max. Secondo un report di The Elec, l’azienda avrebbe chiesto ai fornitori uno sconto importante, con l’obiettivo di contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi di memoria, storage e altri componenti.

La richiesta riguarderebbe soprattutto Samsung Display e LG Display, i due fornitori principali dei pannelli OLED per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Il dato più interessante è la portata del taglio: Apple punterebbe a pagare circa 70 dollari per pannello, ma secondo alcune stime industriali il prezzo finale potrebbe scendere fino a circa 66,50 dollari. Si tratterebbe di un calo vicino al 20% rispetto ai pannelli OLED usati su iPhone 17 Pro Max.

I prezzi della memoria sono saliti in modo significativo a causa della domanda enorme dei data center AI. RAM e storage sono componenti fondamentali anche per gli iPhone, soprattutto sui modelli Pro, dove Apple spinge sempre di più su prestazioni, fotografia computazionale, video e funzioni di intelligenza artificiale locale.

Per evitare che ogni aumento finisca direttamente sul prezzo finale, Apple starebbe cercando di recuperare margine su altri componenti. I display OLED e i moduli fotocamera sono tra le aree in cui i produttori smartphone stanno provando a ottenere condizioni migliori dai fornitori. In pratica, se la memoria costa di più, Apple prova a pagare meno altre parti del dispositivo.

La cosa curiosa è che il pannello di iPhone 18 Pro Max non dovrebbe essere più semplice o meno costoso da produrre. Anzi. Il report indica che Apple userà il nuovo materiale OLED M16 di Samsung Display, pensato per migliorare efficienza luminosa, durata e resa dei colori. Questo significa un display potenzialmente migliore, ma anche più complesso dal punto di vista produttivo.

Di solito, Apple riesce a ottenere riduzioni di prezzo man mano che una tecnologia diventa più matura. Questa volta, però, il taglio sarebbe particolarmente aggressivo proprio mentre il pannello dovrebbe fare un passo avanti.

Secondo UBI Research, Samsung Display dovrebbe fornire circa 46 milioni di pannelli OLED per la gamma iPhone 18, mentre LG Display arriverebbe a circa 41 milioni.

Per iPhone 18 Pro Max, le stime parlano di 26 milioni di pannelli Samsung e 21 milioni di pannelli LG. Sono numeri importanti, che confermano quanto i modelli Pro restino centrali nella strategia Apple.

Il modello standard iPhone 18, invece, dovrebbe avere volumi molto più bassi nella prima fase, anche perché Apple avrebbe deciso di cambiare calendario: iPhone 18 Pro e Pro Max sono attesi a settembre, insieme al primo iPhone pieghevole, mentre iPhone 18 e iPhone 18e dovrebbero arrivare nella primavera del 2027.

Il punto è che il taglio sul display potrebbe non bastare a evitare un aumento del prezzo finale. Diversi analisti stimano infatti un possibile rincaro per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Le cifre circolate parlano di prezzi di partenza intorno a 1.299 dollari per iPhone 18 Pro e 1.399 dollari per iPhone 18 Pro Max, quindi circa 200 dollari in più rispetto ai predecessori.

Il motivo sarebbe legato soprattutto a memoria, storage e chip A20 Pro a 2 nanometri, tutti componenti più costosi rispetto alla generazione precedente.

In Italia, un prezzo USA da 1.399 dollari non si traduce in una semplice conversione in euro. Tra IVA, cambio, listino europeo e strategia Apple, iPhone 18 Pro Max potrebbe arrivare a cifre sensibilmente più alte, soprattutto nelle configurazioni con più memoria.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.