Apple, la roadmap dei prossimi 18 mesi è enorme: ecco i 20 prodotti attesi

TLDR Riassumi

La WWDC 2026 è ormai alle spalle, ma per Apple la parte più interessante potrebbe arrivare adesso. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda avrebbe in programma circa 20 nuovi prodotti tra la seconda metà del 2026 e il 2027.

Oltre ai classici iPhone e Apple Watch di settembre, sarebbero in arrivo dispositivi molto più ambiziosi: iPhone Ultra pieghevole, MacBook Ultra con display OLED, nuovi HomePod, Apple TV aggiornata, un hub per la smart home e perfino AirPods con fotocamere pensate per l’intelligenza visiva.

iPhone

iPhone 18 Pro

Il prossimo modello Pro dovrebbe introdurre il chip A20 Pro, una Dynamic Island più piccola, un tasto Controllo Fotocamera semplificato e una nuova colorazione Dark Cherry. Tra le novità attese ci sarebbero anche un’apertura variabile per almeno una fotocamera posteriore e il modem Apple C2 con supporto alla navigazione 5G via satellite.

iPhone 18 Pro Max

Il modello Pro Max dovrebbe condividere quasi tutte le novità di iPhone 18 Pro. Resta da capire se Apple sceglierà un corpo leggermente più spesso, forse per migliorare autonomia, fotocamere o dissipazione.

iPhone Ultra

È il prodotto più atteso della lista. Il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe chiamarsi iPhone Ultra e offrire un display interno da circa 7,7 pollici e uno esterno da 5,3 pollici. Si parla di due fotocamere posteriori, una frontale e Touch ID integrato nel tasto laterale al posto del Face ID.

iOS 27 dovrebbe essere ottimizzato proprio per questo formato, con app affiancate e funzioni multitasking più vicine a quelle di iPad.

iPhone Air 2

Il successore dell’iPhone Air dovrebbe correggere alcune mancanze della prima generazione, con l’arrivo della fotocamera ultra-grandangolare, chip A20 e una batteria più duratura. Sarebbe quindi un modello ancora sottile, ma più completo.

iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max

Nel 2027 Apple celebrerà i 20 anni dal primo iPhone. Per l’occasione, i modelli Pro potrebbero avere un design quasi tutto schermo, con vetro curvo che avvolge i bordi laterali. Una sorta di nuovo iPhone X, almeno nelle intenzioni.

Apple Watch

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12 dovrebbe puntare su un chip più veloce, probabilmente S11 o successivo. Si parla anche di possibili modifiche al design, Touch ID e nuovi sensori per la salute, ma su questi dettagli le indiscrezioni non sono ancora tutte allineate.

Apple Watch Ultra 4

Anche Apple Watch Ultra 4 dovrebbe ricevere un chip più potente e possibili novità hardware. Per la linea Ultra si parla inoltre di funzioni satellitari più avanzate, come Apple Maps via satellite e la possibilità di inviare o ricevere foto tramite Messaggi anche senza rete tradizionale.

iPad

iPad 12

Il modello base degli iPad dovrebbe fare un salto importante dal chip A16 ad A18 o A19. La novità più rilevante sarebbe il supporto ad Apple Intelligence, assente sui modelli meno potenti.

iPad mini

Il prossimo iPad mini potrebbe essere uno degli aggiornamenti più interessanti: chip A19 Pro o A20 Pro, display OLED, sistema audio basato su vibrazione e un design più resistente all’acqua. Sarebbe un salto netto rispetto all’attuale generazione.

Mac

Mac Studio

Mac Studio dovrebbe passare dagli attuali chip M4 Max e M3 Ultra ai futuri M5 Max e M5 Ultra. Un aggiornamento prevedibile, ma importante per chi usa il Mac in ambiti professionali pesanti.

Mac mini

Anche Mac mini dovrebbe ricevere i chip M5 e M5 Pro, mantenendo probabilmente il design compatto introdotto con la generazione precedente.

iMac

Il nuovo iMac dovrebbe aggiornarsi al chip M5 e potrebbe arrivare con nuove colorazioni. Non ci si aspetta una rivoluzione, ma un classico refresh per tenere vivo il prodotto.

MacBook Ultra

Qui Apple potrebbe davvero cambiare marcia. Il MacBook Ultra sarebbe un nuovo portatile di fascia altissima, con chip M6 Pro e M6 Max, display OLED, touchscreen, Dynamic Island e design più sottile.

macOS 27 dovrebbe introdurre un’interfaccia più adatta al tocco, senza trasformare il Mac in un iPad, ma aprendo una fase completamente nuova per i portatili Apple.

Casa, AirPods e smart glass

Apple TV

La nuova Apple TV dovrebbe montare un chip A17 Pro, utile anche per supportare la nuova Siri, e il chip N1 con Wi-Fi 7. Resta incerta la presenza di una fotocamera FaceTime integrata.

HomePod mini

HomePod mini dovrebbe finalmente aggiornarsi con chip S9 o successivo, supporto alla nuova Siri, Wi-Fi 7 tramite chip N1, audio migliorato, chip Ultra Wideband di seconda generazione e forse nuove colorazioni, tra cui il rosso.

HomePod

Apple starebbe preparando anche un nuovo HomePod a grandezza standard, pensato per supportare la Siri rinnovata e integrarsi meglio con la casa intelligente.

Home Hub

Il nuovo Home Hub potrebbe essere il prodotto più importante per la smart home Apple. Si parla di un display quadrato da 6 o 7 pollici, chip A18, Apple Intelligence, FaceTime e possibilità di usarlo su un tavolo o montato a parete.

AirPods Ultra

Gli AirPods Ultra sarebbero auricolari con fotocamere integrate, non pensate per scattare foto, ma per dare a Siri un contesto visivo dell’ambiente. In pratica, un primo passo verso accessori AI più intelligenti.

Apple Glass

Apple starebbe lavorando anche ai suoi occhiali smart, con fotocamere ovali, montature personalizzate e funzioni AI. Non sarebbero un nuovo Vision Pro, ma qualcosa di più leggero e vicino all’uso quotidiano.

Considerazioni finali

Se anche solo una parte di questa roadmap sarà confermata, Apple si prepara a vivere uno dei bienni più importanti della sua storia recente.

Il punto non è solo la quantità di prodotti, ma la direzione: iPhone pieghevole, Mac touchscreen, AirPods con fotocamere, Home Hub e occhiali smart indicano tutti la stessa cosa. Apple vuole portare l’intelligenza artificiale fuori dallo schermo dell’iPhone e distribuirla in tutto l’ecosistema.

La parte più interessante sarà capire quanto tutto questo arriverà davvero pronto, soprattutto in Europa, dove alcune funzioni AI potrebbero continuare ad avere tempi diversi rispetto agli Stati Uniti.

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