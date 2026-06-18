iPhone Air 2027 potrebbe correggere il suo più grande limite

TLDR Riassumi

Apple starebbe lavorando a una nuova generazione di iPhone Air prevista per la primavera del 2027. E questa volta l’azienda sembra intenzionata a correggere uno dei limiti più discussi del modello attuale: la fotocamera singola.

Secondo Bloomberg, il nuovo iPhone Air è già arrivato a una fase avanzata di test e dovrebbe mantenere un design molto simile a quello attuale, ma con una seconda fotocamera posteriore. Alla lente principale Wide si affiancherebbe quindi una Ultra Wide, rendendo il dispositivo più competitivo e più facile da consigliare rispetto alla prima generazione.

L’attuale iPhone Air ha puntato tutto su design sottile, leggerezza e identità molto diversa dagli altri iPhone. Il problema è che, a fronte di un prezzo non certo basso, la presenza di una sola fotocamera posteriore lo ha reso meno convincente rispetto persino all’iPhone 17 standard, che offre già un sistema a doppia lente.

Per questo l’arrivo di una Ultra Wide avrebbe molto senso. Non trasformerebbe l’iPhone Air in un modello Pro, ma eliminerebbe una delle rinunce più evidenti. Foto panoramiche, scatti più creativi, maggiore versatilità e una percezione di valore decisamente migliore.

L’altra area su cui Apple starebbe lavorando è la batteria. Il nuovo iPhone Air potrebbe migliorare l’autonomia grazie a una batteria più capiente oppure, più probabilmente, grazie a una maggiore efficienza energetica.

Il design dovrebbe restare simile all’attuale, quindi lo spazio interno per una batteria molto più grande potrebbe essere limitato. La vera differenza potrebbe arrivare dal chip A20, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri.

Un chip più efficiente permetterebbe di consumare meno energia a parità di utilizzo, aiutando Apple a migliorare l’autonomia senza compromettere troppo spessore e peso. Per un iPhone Air, questo equilibrio è fondamentale: basta poco per perdere il senso stesso del prodotto.

Il nuovo iPhone Air dovrebbe arrivare insieme all’iPhone 18 standard nella primavera del 2027. Apple starebbe infatti passando a una strategia di lancio più distribuita: i modelli Pro e il primo iPhone pieghevole in autunno, mentre alcuni modelli standard e Air nei primi mesi dell’anno successivo.

Nel 2027, quindi, potremmo vedere prima iPhone Air e iPhone 18, poi in autunno iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il foldable.

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