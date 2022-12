Le 8 serie più attese del 2023 già annunciate su Apple TV+

Il 2023 sarà un anno ricco di nuovi arrivi su Apple TV+, tra serie e film originali. Ecco le 8 serie già annunciate che vedremo nei prossimi mesi.

Se si parla di Apple TV+, il 2023 sembra destinato ad essere ancora migliore del 2022 con una moltitudine di grandi titoli in arrivo. Attori e artisti del calibro di Harrison Ford, Rebecca Ferguson e Billy Crudup sono nei vari cast delle serie e degli altri contenuti che vedremo nei prossimi mesi sulla piattaforma Apple.

Masters of Air

Masters of Air è la prima serie realizzata dallo studio di produzione interno di Apple e gestito dai responsabili capo di Apple TV+, Zack Van Amburg e Jamie Erlicht.

Austin Butler e Callum Turner sono stati scelti come protagonisti della serie. Austin Butler ha lavorato a”Elvis”, un film in cui interpreta il ruolo del protagonista. In passato, Butler ha avuto ruoli in “The Carrie Diaries”, “The Shannara Chronicles” e “C’era una volta a Hollywood”. Callum Turner è un attore britannico che ha recitato in tante miniserie televisive come “War & Peace”, “The Capture” e “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”.

“Masters of Air” è basato sull’omonimo romanzo di L. Miller e segue la storia dei ragazzi alla guida di bombardieri americani e britannici nella seconda guerra mondiale. Butler interpreterà il maggiore Gale Cleven, mentre Turner interpreterà il maggiore John Egan.

Si tratta del seguito della serie di successo “Band of Brothers”.

Shrinking

La serie comedy ‘Shrinking’ con Harrison Ford e Jason Segal sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 27 gennaio.

Shrinking è una commedia in dieci parti scritta dagli autori di “Ted Lasso” Bill Lawrence e Brett Goldstein. La serie è interpretata da Jason Segal e presenta Harrison Ford nel suo primo ruolo “televisivo” e non cameo da “The Star Wars Holiday Special” del 1978.

La serie comedy seguirà la storia di Jimmy, personaggio interpretato da Segel. Jimmy è un terapeuta in lutto che inizia a ignorare la sua etica professionale e fa sì che i suoi clienti prendano importanti decisioni che cambiano le loro vite.

Harrison Ford interpreterà il Dr. Phil Rhodes, descritto come un uomo con i piedi per terra, “strizzacervelli” schietto ma con una passione sempre presente. Phil è un pioniere della terapia cognitivo comportamentale e ha costruito negli anni una pratica di successo che condivide con i suoi due giovani allievi, Jimmy e Gaby. A Phil è stato recentemente diagnosticato il morbo di Parkinson, che lo costringe a uscire dalla sua zona di comfort mentre è alle prese con amici invadenti, la sua famiglia divisa e la sua eredità.

I primi due episodi dello spettacolo saranno disponibili dal 27 gennaio 2023, con i restanti otto rilasciati settimanalmente ogni venerdì.

Lessons in Chemistry

Ambientata nei primi anni ’60, “Lessons in Chemistry” segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di essere una scienziata viene messo da parte in una società che ritiene che le donne appartengano alla sfera domestica, non a quella professionale.

Quando Elizabeth rimane incinta, sola e licenziata dal laboratorio in cui lavorava, si attiva con l’ingegnosità che solo una madre single ha. Accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando – molto più che ricette, mentre brama un ritorno al suo vero amore: la scienza.

La serie sarà basata sull’omonimo romanzo di prossima uscita scritto da Bonnie Garmus, e sarà sceneggiata dalla candidata all’Oscar Susannah Grant. Jason Bateman e Michael Costigan saranno i produttori esecutivi.

Dear Edward

Dear Edward segue la storia di Edward Adler (interpretato da O’Brien), un ragazzo di 12 anni che sopravvive a un tragico incidente aereo in cui muoiono tutti gli altri passeggeri, compresa la sua famiglia. Mentre Edward e altre persone colpite per la perdita dei loro cari cercano di dare un senso alla vita dopo l’incidente, si creano amicizie, storie d’amore e legami inaspettati. Il racconto viene presentato come una storia straziante, edificante e dedicata alla sopravvivenza, alla resilienza, alla connessione tra le persone e all’esame di ciò che ci rende umani.

La serie debutterà il 3 febbraio su Apple TV+.

Hello Tomorrow!

Ambientata in un mondo retro-futuristico, la serie TV Hello Tomorrow! si concentra su un gruppo di venditori itineranti che vendono multiproprietà lunari. Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui incrollabile fede in un domani migliore ispira i suoi colleghi e da speranza ai suoi clienti ormai al limite. Tutto questo, però, minaccia di lasciarlo pericolosamente bloccato nel suo stesso sogno.

L’arrivo su Apple TV+ è previsto per il 17 febbraio 2023 con i primi tre episodi.

Super League: The War for Football

L docuserie in quattro parti sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 13 gennaio. Questo titolo racconterà la vicenda della Super Lega, quando squadre come Manchester United, Arsenal, Juventus, Real Madrid e Barcellona pianificarono di formare un campionato separato da quelli ufficiali UEFA. Dodici dei principali club di calcio europei confermarono l’accordo nell’aprile 2021, sfidando la Champions League e la stessa UEFA.

Subito dopo, ci fu una marcia indietro generale su minacce di sanzioni da parte anche delle leghe nazionali, tanto che l’idea Super Lega fu accantonata del tutto (per il momento…) La docuserie vedrà interventi inediti dei presidenti delle varie lege, dei proprietari dei club e degli ideatori della Super Lega.

Wool

Wool ha come protagonista l’attrice Rebecca Ferguson (Mission: Impossible Fallout, Dune) e si basa sull’omonimo romanzo dispotico scritto da Hugh Howey. La regia è stata affidata a Morten Tyldum (The Imitation Game), mentre la sceneggiatura è di Graham Yost (Justified)

La serie è ambientata in un futuro in rovina in cui esiste una comunità che vive in un gigantesco silo sotterraneo, profondo centinaia di metri. Là, uomini e donne vivono in una società piena di regolamenti che hanno lo scopo di proteggerli, almeno apparentemente.

Extrapolations

Exrrpolations includerà storie intime e impreviste su come i cambiamenti imminenti sul nostro pianeta influenzeranno l’amore, la fede, il lavoro e la famiglia su scala personale e umana.

Apple collaborerà con la società di produzione Media Res per portare a termine il progetto. Extrapolations sarà divisa in 10 episodi antologici, ognuno con una sua storia auto-conclusiva.

Dopo Meryl Streep e altri importanti attori, anche Edward Norton è entrato nel cast della serie Extrapolations, insieme a Indira Varma, Keri Russell, Cherry Jones e Michael Gandolfini

