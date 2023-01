Audible: tutti gli audiolibri gratis per 30 giorni

Amazon mette a disposizione una prova gratuita per il servizio Audible e l’ascolto degli audiolibri: i primi 30 giorni gratuiti e poi 9,99€/mese con cancellazione in ogni momento.

Cos’è Audible?

Audible è un servizio di Amazon che offre accesso illimitato ad un vastissimo catalogo di audiolibri, podcast marchiati Audible Original e serie audio. È possibile usufruire del servizio su tutti i dispositivi iOS e Android, così come sugli speaker smart Echo di Amazon.

L’abbonamento a questo servizio di audiolibri in streaming offre contenuti illimitati ed è una valida alternativa a Kindle Unlimited per tutti gli utenti che non hanno il tempo o la voglia di leggere e preferiscono ascoltare le opere letterarie preferite.

Scopri Audible gratis

I vantaggi di Audible:

Accesso ad un universo di contenuti audio, senza limiti di ascolto

Il catalogo include Contenuti esclusivi come i Leoni di Sicilia letto da Ninni Bruschetta, il Nome della rosa letto da Tommaso Ragno, le grandi serie audio come The Sandman, i grandi classici della letteratura e tanto altro

come i Leoni di Sicilia letto da Ninni Bruschetta, il Nome della rosa letto da Tommaso Ragno, le grandi serie audio come The Sandman, i grandi classici della letteratura e tanto altro Ascolto anche offline con le app iOS e Android

con le app iOS e Android Supporto Alexa per i dispositivi Amazon Echo

per i dispositivi Amazon Echo Prova gratuita di 30 giorni. Dopo il periodo di prova gratuita, 9.99€/mese (si rinnova automaticamente ma è possibile cancellare l’iscrizione in ogni momento)

I migliori contenuti da scoprire su Audible

Se non riesci a vedere i link alle offerte presenti in questo articolo, è perché il tuo adblock li nasconde erroneamente. Per favore, disattivalo oppure aggiungi un’eccezione per questo sito.