Monopoly Solitaire, quando Monopoly incontra il solitario

Su App Store arriva un nuovo titolo decisamente bizzarro, in grado di unire due giochi apparentemente agli antipodi. Stiamo parlando del Monopoly e del solitario, il cui mix porta il nome di Monopoly Solitaire.

Monopoly Solitaire è il nuovo rilassante gioco di carte dal ritmo emozionante targato Hasbro, dove dovrete guadagnare più soldi che potrete e percorrere il tabellone collezionando proprietà e costruendo case e alberghi passo dopo passo. Risolvendo le sfide delle sessioni di solitario potrete guadagnare più lanci e superare i vostri avversari.

Questo titolo offre senza dubbio una nuova esperienza ludica, che non mancherà di incuriosire gli appassionati di Monopoly con un gameplay frizzante e divertente. Come sempre dovrete cercare di riscuotere gli affitti di ogni proprietà per diventare l’investitore più di successo del tabellone.

Il titolo è disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch ed è compatibile con iOS 10.3 e release successive. Come facile intuire, il titolo è gratuito ma all’interno potrete velocizzare la progressione in game con i consueti acquisti in-app. Riuscirete a diventare l’investitore più ricco nel mondo?

Monopoly Solitaire – GRATIS