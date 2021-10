Soccer Manager 2022, diventa un allenatore professionista

Pensate di poter diventare i migliori allenatori di calcio del mondo? Ora avete l’occasione finalmente di mettervi alla prova. Su App Store è ufficialmente disponibile il nuovo Soccer Manager 2022.

In questo nuovo titolo manageriale dovrete creare la vostra squadra di calcio scegliendo tra oltre 25.000 giocatori ufficiali con licenza FIFPRO. Potrete così competere per diventare l’allenatore migliore scegliendo tra oltre 900 squadre provenienti da 35 paesi. Come manager controllerete tutti gli aspetti del club, dalla pianificazione delle sessioni di allenamento allo sviluppo delle strutture societarie. Vi occuperete anche di trasferimenti, assegnazione numero di squadra e decisione delle tattiche.

Potrete decidere come sviluppare e migliorare il vostro stadio, insieme a tutti gli aspetti che ruotano intorno alla vostra squadra di calcio. Tutte le decisioni che prenderete come manager avranno diretto impatto anche sulla vita quotidiana della società. L’esperienza insomma promette di coinvolgere il giocatore e farlo sentire pienamente parte della propria squadra.

Soccer Manager 2022 è disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch con iOS 13 e versioni successive. Il titolo è free-to-play e potrete quindi scegliere se investire denaro reale per velocizzare la vostra progressione nel gioco. Riuscirete a diventare i migliori allenatori del mondo?

Soccer Manager 2022 – GRATIS