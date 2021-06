La saga di Warhammer torna su App Store con questo nuovo MMO carico di azione e tanta adrenalina. Warhammer 40.000: Lost Crusade arriva ufficialmente su iPhone e iPad.

Warhammer 40.000: Lost Crusade è un gioco MMO strategico che vi porterà nei panni di un comandante di flotta, che dovrà fronteggiare i nemici nell’Imperium Nihilus. Lost Crusade ricrea l’universo di Warhammer 40.000 per su piattaforma mobile con una veste grafica mozzafiato e un vasto universo da esplorare. Il titolo combina aspetti tattici/gestionali e battaglie PvE in tempo reale che metteranno a dura prova le vostre abilità al comando di un esercito. Warhammer 40.000: Lost Crusade è ambientato in un vasto settore della galassia ricco di tutte le risorse necessarie per costruire una possente flotta capace di spazzare via il Caos, i Drukhari, gli Orki e chiunque osi opporsi all’Imperatore!

Il titolo arriva su iPhone, iPad e iPod Touch e richiede iOS 9 o versioni successive. Per godere di questa nuova esperienza non dovrete sborsare inizialmente nulla ma potrete poi come sempre acquistare contenuti all’interno del gioco per velocizzare la progressione. Altra nota di merito la presenza della localizzazione italiana, aspetto non sempre scontato. Siete pronti per dimostrare le vostre abilità al comando?

Warhammer 40,000: Lost Crusade – GRATIS