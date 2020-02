Un nuovo brevetto realizzato da Apple mostra come qualcuno che utilizza un dispositivo AR potrebbe essere in grado di sbloccare più dispositivi contemporaneamente.

Il brevetto appena pubblicato si chiama “Authenticated Device Assisted User Authentication” e gli schemi dei brevetti (nella foto) mostrano chiaramente qualcuno che indossa una sorta di cuffia AR / VR e la usa per sbloccare più dispositivi contemporaneamente:

Molti dispositivi elettronici limitano l’accesso a varie funzionalità basate sull’autenticazione dell’identità dell’utente. Quando si utilizzano più dispositivi contemporaneamente, le procedure per sbloccare ciascun dispositivo singolarmente vanno a ritardare l’accesso dell’utente e allo stesso tempo riducono la qualità dell’esperienza utente.

In pratica il dispositivo AR montato sulla testa dell’utente farebbe da chiave di autenticazione per tutti i dispositivi precedentemente configurati, in modo da poterli avere sempre sbloccati e pronti all’uso.

Inoltre, nel brevetto ci sono alcuni indizi che confermano la volontà di Apple entrare nel mondo della realtà aumentata o virtuale:

Il dispositivo indossabile 222 montato sulla testa può includere una o più unità di presentazione o per la visualizzazione di contenuti. Ad esempio, il dispositivo indossabile 222 montato sulla testa può includere una o più unità di presentazione utilizzabili per presentare o visualizzare contenuti audio, visivi o entrambi all’utente 230, come in una sorta di realtà aumentata, mista o virtuale.

Naturalmente, come con tutti i brevetti, non vi è alcuna garanzia che questa tecnologia o un qualcosa di simile possa mai vedere la luce in un prodotto destinato alla vendita, tuttavia, le voci di un’esperienza AR / VR Apple sono abbastanza diffuse.