Apple aggiorna la lista delle telecamere di sicurezza e dei router che supportano HomeKit

Apple ha aggiornato l’elenco degli accessori che supportano HomeKit, aggiungendo le informazioni sui dispositivi compatibili con le novità introdotte su iOS 13.2 come HomeKit Secure Video e i router HomeKit.

Apple ha annunciato per la prima volta le sue nuove partnership HomeKit all’ultima WWDC, mostrando i loghi di produttori di telecamere di sicurezza come Eufy, Logitech e Netatmo, oltre a marchi di router come Linksys, Eero e Charter Spectrum.

Il nuovo elenco di accessori HomeKit ci aiuta a fare chiarezza in un mare di prodotti, così da poter subito scoprire quali dispositivi e di quali marche supportano le novità della piattaforma Apple.

Per quanto riguarda i router, la pagina web elenca Eero, Eero Pro e il sistema Wi-Fi mesh Tri-band Linksys Velop. L’integrazione dei router HomeKit proteggerà tutti gli accessori collegati in casa da un apposito firewall che li isola l’uno dagli altri, quindi se uno dispositivo viene compromesso non avrebbe comunque accesso all’intera rete. Gli utenti saranno in grado di gestire queste nuove funzionalità di sicurezza tramite l’app Casa su iPhone e iPad. Non sappiamo però quando questi router aggiorneranno i propri firmware per attivare la compatibilità con HomeKit.

I primi dispositivi HomeKit Secure Video sono invece già disponibili su Logitech Circle 2. Il sito web Apple elenca anche eufyCam 2, eufyCam 2C, Netatmo Smart Indoor Camera, Netatmo Smart Outdoor Camera e Robin ProLine Doorbell, il cui supporto ad HomeKit Secure Video arriverà solo in un secondo momento.

HomeKit Secure Video registra in modo sicuro le clip da telecamere di sicurezza quando viene rilevato un movimento e le salva nel tuo account iCloud senza costi aggiuntivi; devi solo essere abbonato ai piani iCloud da 200 GB o 2 TB, rispettivamente per aggiungere fino a una o cinque telecamere. Il video viene elaborato anche localmente se hai Apple TV o HomePod, dispositivi che fungono da hub di casa; il file viene archiviato end-to-criptato su server iCloud.