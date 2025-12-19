Apple elimina una storica funzione di Apple Maps

Apple ha recentemente apportato una modifica significativa a Apple Maps, eliminando senza troppo rumore una delle funzioni storiche del servizio: i Flyover City Tours. Questa funzione, introdotta nel 2014 con iOS 8 e OS X Yosemite, consentiva agli utenti di avviare tour automatici in volo sopra città e monumenti famosi grazie a immagini aeree 3D. Con il rilascio di iOS 26, però, l’opzione è sparita dall’interfaccia e non è più possibile avviarla, nemmeno cercando l’apposita icona cittadina nei risultati di Maps.

Il fatto che la rimozione sia avvenuta in modo “silenzioso” non stupisce. Apple spesso apporta modifiche progressive alle sue app integrate senza fare annunci plateali, soprattutto quando si tratta di funzioni meno utilizzate. Tuttavia, Flyover rappresentava un elemento distintivo di Apple Maps per anni, e la sua scomparsa merita un’analisi più attenta.

Che cosa erano i tour Flyover e perché sono spariti

Flyover City Tours permetteva agli utenti di selezionare una città (per esempio New York, Parigi o San Francisco) e far partire una visione automatica dall’alto di luoghi d’interesse, monumenti storici, parchi e punti suggestivi. Era uno strumento utile per esplorare visivamente un’area prima di un viaggio o semplicemente per curiosare da una prospettiva diversa.

La tecnologia utilizzata da Apple per Flyover è particolare: le immagini erano raccolte con aerei di qualità quasi militare, dotati di sensori sofisticati in grado di mappare gli edifici dall’alto con grande precisione. Queste immagini 3D continuano a esistere su Apple Maps, e più di 350 città nel mondo le conservano ancora. Ciò significa che Apple non ha eliminato le mappe 3D stesse, ma escluso la funzione di tour automatizzato che sfruttava quelle immagini.

Secondo le informazioni disponibili, la scelta di dismettere i tour Flyover risale proprio al periodo in cui Apple ha rilasciato iOS 26, e soprattutto la versione aggiornata di Apple Maps che introduce altre novità. La funzione non è stata più richiamata da alcun pulsante o icona, e negli ultimi mesi alcuni utenti attenti hanno notato che l’opzione è sparita dalle impostazioni e dalle schermate delle città.

La rimozione di Flyover potrebbe sembrare una diminuzione di funzionalità, ma ci sono varie possibili spiegazioni che riflettono anche l’evoluzione delle priorità di Apple Maps. Nonostante la sua qualità visiva, Flyover non era particolarmente usato da una larga fascia di utenti. Mappe e navigazione quotidiana rappresentano la quasi totalità delle interazioni con Apple Maps, mentre i tour panoramici venivano spesso ignorati o considerati poco pratici per l’uso quotidiano.

Servizi concorrenti come Google Maps e HERE continuano a offrire visualizzazioni complesse del territorio, ma spesso si concentrano più su dati in tempo reale, navigazione turn-by-turn e informazioni sul traffico piuttosto che su viste aeree guidate. Apple potrebbe dunque aver deciso di investire le risorse di sviluppo in aree percepite come più utili agli utenti.

Tra l’altro, la raccolta e l’aggiornamento delle immagini aeree che alimentano Flyover non è un processo banale. Richiede mezzi tecnologici sofisticati e un impegno operativo significativo. In un momento in cui Apple sta già investendo enormi risorse in AI, modelli multimodali e miglioramento delle mappe vettoriali, la scelta di alleggerire alcune funzioni meno utilizzate potrebbe essere vista come una razionalizzazione delle risorse.

È importante sottolineare che le immagini Flyover non sono state completamente rimosse. Queste rimangono parte delle mappe in oltre 350 città e possono ancora essere visualizzate manualmente nelle modalità 3D di Apple Maps. Ciò significa che la tecnologia alla base non è stata cancellata, ma solo la funzione di tour automatizzati.

Questo lascia comunque la porta aperta a possibili ritorni o trasformazioni della funzione. Apple potrebbe decidere di reimmaginare Flyover in chiave più integrata con le sue nuove piattaforme di intelligenza artificiale o con soluzioni di realtà aumentata che vedremo arrivare nei prossimi anni con i visori Vision Pro e possibili occhiali AR.

