Vodafone e Ho.mobile, rete KO in liguria e in molte zone in Italia

Da alcune ore l’operatore in rosso Vodafone, e di conseguenza anche la controparte Ho.mobile, stanno riscontrando diversi disservizi gravi che hanno mandato la rete completamente KO in tutta la liguria e molte altre zone in Italia.

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria e altre zone d’Italia l’operatore sta riscontrando diversi problemi che hanno mandato completamente in tilt tutta la rete Vodafone, non solo quella mobile ma anche la rete fissa.

A causa delle eccezionali condizioni del tempo, si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete Vodafone in alcune zone della Liguria. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Ci scusiamo per il disagio. — Vodafone it (@VodafoneIT) November 24, 2019

Non si conoscono ancora i tempi di ripristino del servizio ma visto il vasto problema alla core network dell’operatore non si prevedono sicuramente tempi di ripristino brevi. Nella mappa del disservizio è possibile dare uno sguardo alle zone attualmente colpite, con le zone rosse che indicano le aree nevralgiche del nostro paese.

Sarà ovviamente nostra cura tenervi aggiornati sulla situazione, in attesa di conoscere i tempi di ripristino del servizio di Vodafone. State riscontrando anche voi disservizi?