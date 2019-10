Shortcuts #100: Come collegare e scollegare rapidamente il mouse

Appuntamento numero 100, cifra tontissima, della nostra rubrica dedicata al mondo degli Shortcuts in cui andiamo ad ottimizzare un nostro precedente Comando di qualche settimana fa.

Cosa permette di fare questo Shortcut?

Di avere un menù nel centro di controllo dei widget che automaticamente vada a collegare o scollegare il mouse Bluetooth connesso al nostro dispositivo con iOS:

Come impostazioni abbiamo adottato:

* menù del widget dedicato: abilitato;

* menù di condivisione di iOS: disabilitato;

* richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Nel precedente Shortcuts abbiamo visto come creare una doppia opzione di lavoro per gli utenti. Potevamo andare ad impostare come attivo o disattivo il nostro Assistive Touch con un’azienda richiesta fisicamente dall’utente stesso. Ergo, per forza di cose, bisogna andare a toccare sul display del nostro iPhone o iPad. Siccome molti di voi ci hanno chiesto di eliminare questo passaggio, ecco che abbiamo semplificato l’operazione in questione andando a limare non poche delle difficoltà che avevamo notato dai vostri commenti. Va detto però che questa azione non va a disconnettere fisicamente il mouse dal nostro dispositivo. Anche in questo caso andremo ad operare attivamente su un controllo interno del sistema operativo e non sulla connessione diretta del mouse stesso. Per cui il vostro puntatore software scomparirà, ma la connessione Bluetooth rimarrà attiva. Sta a voi poi scegliere se possa andare bene o meno questa soluzione per evitare che si possa scaricare il mouse pur non utilizzandolo. Sappiate quindi che senza di esso potrete anche ritrovarvi il mouse attivo costantemente e su questo noi non potremo agire se non manualmente andando a spegnere il Bluetooth. Tuttavia non abbiamo inserito questa opzione perché, all’atto pratico, disattivare tutte le connessioni Bluetooth ci sarebbe sembrato un po’ troppo rischioso purtroppo. Non potrete collegare le AirPods, sfruttare le opzioni della funzionalità legata all’hostpot 4G dello smartphone e via dicendo. Per cui, non disperate se non riuscite, ma dovrete attivamente andare ad agire sul mouse per non farlo scaricare ahinoi.

Detto questo analizziamo velocemente il nostro Shortuct che è tanto semplice quanto efficace a nostro avviso.

Riassunto degli step dello Shortcuts:

Step 1: creazione dell’elenco;

Step 1:

Dobbiamo prima di tutto andare a riprendere attivamente una voce per la ripetizione dei nostri passaggi. andiamo quindi a prendere la voce Ripeti che troveremo all’interno del menù Programmazione fra le opzioni che avremo disponibili nelle varie voci. Fatto questo noi abbiamo impostato che la ripetizione avvenga una singola ed unica volta. In questo modo andremo a realizzare una sorta di loop dal quale il nostro Comando uscirà automaticamente ad ogni singolo passaggio.

Prendiamo ora la voce Assistive Touch presente all’interno della sezione delle Impostazioni fra le applicazioni disponibili in questo caso. Facciamo bene ad impostare come contenuto della nostra operazione la voce Attiva/Disattiva. Solo in questo modo il nostro Comando funzionerà per come lo abbiamo pensato, viceversa no. Il suo comportamento sarà molto semplice: lui si occuperà da solo di andare a controllare se la funzionalità in questione è attiva o disattivata sul nostro dispositivo e, di conseguenza, ad effettuare l’operazione inversa. Per cui se abbiamo l’Assistive Touch disattivato allora lo attiverà se invece sarà attivato lo disattiverà. Semplice ed efficace.

Per completare poi il tutto dobbiamo andare a prendere porre qui la voce Interrompi ripetizione. In primo luogo perché lo Shortcut è già finito e poi perché in questo modo creeremo quel loop di cui vi abbiamo parlato in precedenza. La voce sarà già attiva quando aprirete Ripeti che abbiamo inizialmente utilizzato in apertura per cui non dovrete andarla a cercare manualmente nelle varie sezioni.

A questo punto il nostro Shortcuts è già bello che completo. Quanto ci mettete effettivamente ora ad attivare questa funzione? Ancora meno di prima, vero? Ecco ci avevate chiesto di lavorare meglio da questo punto di vista ed eccovi servivi con una bella opzione che mette a disposizione in maniera ancora più rapida questa novità non di poco conto. Ammetto di aver sostituito il precedente e che i vostri consigli in tal senso sono stati molto utili. Effettivamente lavorando si risparmiano quei due o tre secondi, chiaro niente di trascendentale. Tuttavia è una comodità in più rispetto a prima in cui dovevamo andare a prendere almeno una volta direttamente sul display, nel mio caso, dell’iPad. Così invece nulla, solamente un bel tap ed in una frazione di secondo ecco che il tutto sarà perfettamente connesso o disconnesso.

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

In questo caso non c’è alcuna automazione da attivare per cui non è necessario proseguire oltre nei vari menù.

Nel caso abbiate problemi per l’installazione dello Shortcuts, seguite questi passaggi:

Aprite l’applicazione Impostazioni;

Spostiamoci nel quinto blocco dove troveremo Comandi rapidi;

Ora abilitiamo la voce Consenti comandi rapidi non attendibili presente nella sezione Sicurezza e condivisione.

Il comando è stato creato dal nostro team di iPhone Italia. Di conseguenza è doveroso riportare questa pagina come fonte iniziale a cui dover fare riferimento. Per qualsiasi modifica o richiesta particolare su di esso, non dovrete far altro che contattarci direttamente alla nostra email dedicata che trovate qui in basso.

