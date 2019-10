Apple e altri tre giganti tech degli Stati Uniti hanno iniziato a fornire i dati richiesti dal Comitato Giudiziario della Camera dei rappresentati, che sta indagando su possibili reati antitrust.

Insieme ad Apple, anche Facebook, Amazon e Google hanno iniziato a inviare questi dati, anche se nessuna delle quattro aziende ha soddisfatto tutte le richieste del Comitato. La notizia è stata condivisa dallo stesso Comitato Giudiziario, che da alcuni mesi ha avviato un’indagine su potenziali violazioni delle leggi antitrust da parte delle quattro aziende citate.

L’inchiesta mira a determinare se le aziende utilizzano illegalmente il loro considerevole peso nel mercato online per colpire i rivali o infrangere la legge sulla concorrenza.

“Abbiamo ricevuto osservazioni iniziali da Alphabet, Amazon, Apple e Facebook nell’ambito della nostra indagine. Sebbene non disponiamo ancora di tutte le informazioni richieste, prevediamo che tutte e quattro le società forniranno le informazioni in breve tempo“, hanno dichiarato i responsabili del comitato in una dichiarazione congiunta.

L’indagine del Comitato Giudiziario della Camera degli Stati Uniti sta cercando qualsiasi documento o comunicazione che coinvolga i dirigenti Apple sui seguenti argomenti:

La decisione di Apple di r imuovere dall’App Store o imporre restrizioni su determinate app dedicate al controllo parentale , come Freedom, Kidslox, Mobicip, OurPact e Qustodio (ne abbiamo parlato qui);

, come Freedom, Kidslox, Mobicip, OurPact e Qustodio (ne abbiamo parlato qui); L’ algoritmo utilizzato da Apple su App Store per determinare le classifiche nei risultati di ricerca (di recente, Apple ha modificato proprio questo aspetto per “penalizzare” le sue app);

utilizzato da Apple su App Store per determinare le classifiche nei risultati di ricerca (di recente, Apple ha modificato proprio questo aspetto per “penalizzare” le sue app); Le politiche di Apple circa il meccanismo di acquisto in-app su App Store e la suddivisione delle entrate;

su App Store e la suddivisione delle entrate; Le politiche di Apple in merito ai divieti per le app di includere collegamenti a sistemi di pagamento esterni per gli acquisti in-app (su questo punto, Apple è stata denunciata anche da Spotify);

per gli acquisti in-app (su questo punto, Apple è stata denunciata anche da Spotify); Le politiche di Apple in merito alla possibilità per gli utenti di impostare app non Apple come predefinite , ad esempio per il browser Web, l’ascolto di musica o la gestione della posta elettronica;

, ad esempio per il browser Web, l’ascolto di musica o la gestione della posta elettronica; Le politiche di Apple in merito alla possibilità di autorizzare qualsiasi app store di terze parti oltre l’App Store su iPhone;

oltre l’App Store su iPhone; Le decisioni di Apple di prendere funzioni di app terze come Clue, Duet Display e SwiftKey per integrare funzioni simili su iOS;

come Clue, Duet Display e SwiftKey per integrare funzioni simili su iOS; Le politiche di Apple in merito al fatto che i browser Web di terze parti debbano utilizzare un motore di rendering specifico come WebKit;

come WebKit; Le restrizioni di Apple sulla riparazione dei dispositivi da parte di terze parti

da parte di terze parti La decisione di Apple di offrire sostituzioni scontate della batteria dell’iPhone per tutto il 2018 e gli effetti effettivi o previsti di questa decisione, incluso qualsiasi effetto sulle vendite di iPhone

dell’iPhone per tutto il 2018 e gli effetti effettivi o previsti di questa decisione, incluso qualsiasi effetto sulle vendite di iPhone La decisione di Apple di introdurre il nuovo programma di riparazione indipendente;

L’accordo con Amazon per vendere prodotti Apple sull’e-store e limitare i rivenditori non autorizzati su Amazon

Da parte sua, Apple ha sottolineato più volte le enormi entrate generate dall’App Store per gli sviluppatori di tutto il mondo e tutti i servizi che fornisce agli sviluppatori dall’hosting al marketing. Raggiungere qualsiasi tipo di conclusioni su ciò che è e non è ragionevole non sarà semplice.