Shortcuts #94: Work Time Tracking

Appuntamento numero 94 della nostra rubrica dedicata al mondo degli Shortcuts in cui vi mostriamo come andare a realizzare un piccolo file di tracciamento per il nostro lavoro.

Cosa permette di fare questo Shortcut?

Di creare un semplice file completamente automatizzato in cui potremmo andare ad inserire, senza alcuna necessità aggiuntiva, tutte le ore di lavoro che abbiamo eseguito in quella singola giornata.

Come impostazioni abbiamo adottato:

menù del widget dedicato: abilitato ;

; menù di condivisione di iOS: disabilitato ;

; richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Riassunto degli step dello Shortcuts:

Step 1 : creazione o check del file;

: creazione o check del file; Step 2: programmazione e calcolo ore.

Step 1:

Partiamo subito andando a prendere la voce Ottieni file presente all’interno della sezione Documenti. Fatto questo dovremmo andare a compilare la voce come segue: per quanto riguarda il Servizio scegliamo iCloud Drive, non andiamo ad abilitare la sezione Mostra selettore documenti, come percorso del file inseriamo solo work.txt ed infine non abilitavamo neanche la sezione Errore, se il parametro non viene trovato.

In questo modo il nostro file verrà creato se non è presente all’interno della nostra lista oppure verrà successivamente solamente rintracciato per confermare e proseguire nella realizzazione del resto delle varie opzioni.

Step 2:

Ok allora non dobbiamo fare altro che iniziare andando a prendere la voce Ottieni direttamente dalla sezione Documenti dei nostri Shortcuts. Inseriamo Nome al suo interno ed andiamo a prendere questo elemento direttamente dal File che abbiamo ottenuto nello step 1.

A questo punto dobbiamo aprire un ciclo if. Per cui andiamo a prendere la voce Se dalla sezione Programmazione ed al suo interno andiamo ad inserire la variabile Nome per poi far proseguire con Contiene ed infine mettiamo come ultimo elemento wo.

Al di sotto di esso proseguiamo andando ad inserire la voce Ottieni date che prenderemo direttamente dalla variabile File corrispondente al nostro elemento iniziale. Successivamente, sempre nella sezione calendario, prendiamo anche la voce Ottieni il lasso di tempo ed inseriamo come primo riferimento la variabile Date, come secondo invece immettiamo la variabile Data attuale che possiamo manualmente andare a scegliere dal basso ed infine scegliamo come calcolo i Minuti. Prendiamo ora la voce Testo ed al suo interno andiamo ad inserire tutte le variabili magiche che corrispondo a questo format finale: Date, Data attuale, Lasso di tempo tra date. Fatto questo dobbiamo chiudere le ultime operazioni del caso per cui prendiamo la voce Aggiungi nella sezione Documenti ed inseriamo come variabile di aggiunta proprio Testo che quindi comprenderà tutto quello che abbiamo fino ad ora realizzato nel passaggio precedente. Come servizio ancora una volta scegliamo iCloud Drive mentre come percorso file in questo caso andiamo ad inserire solamente work_logs.csv ed abilitiamo, mi raccomando, la sezione Crea una nuova riga. Prendiamo ora la voce Elimina e selezioniamo la variabile File che corrisponderà al nostro file inizialmente creato. Dobbiamo finire andando a calcolare il lasso di tempo e per farlo non possiamo che usare la voce Calcola nella sezione Calcolo presente al suo interno. Mettiamo come Numero la variabile Lasso di tempo tra date e come operazione selezioniamo “…”; come Operazione scientifica immettiamo Modulo ed infine come Operando mettiamo 60. Seguiamo quindi con la voce Calcolo nuovamente che opererà per noi e prendiamo poi la voce Arrotonda immettendo il risultato ottenuto in precedenza ed arrotondando per Centinaia. Infine, e chiudiamo, mettiamo l’ultima voce **Mostra notifica ** in cui abbiamo inserito un messaggio personalizzato che mostra il numero di ore ed i minuti ad ora calcolati.

Ok se tutto è andato per il meglio avremo qui a disposizione la voce Altrimenti. Al di sotto di essa dobbiamo andare ad inserire la voce Data in cui inserire la variabile Data attuale. Prendiamo ora la voce Salva nella sezione Documenti ed inseriamo come opzione di salvataggio la variabile Data appena creata. Come Servizio immettiamo ancora una volta iCloud Drive, non chiediamo dove salvare e come percorso reimmettiamo quello iniziale. Come chicca finale però, abilitiamo la sezione Sovrascrivi se il file esiste. Anche qui immettiamo una notifica finale con un messaggio nostro personalizzato. Ultima voce Fine del blocco “se”.

A questo punto il nostro Shortcuts è già bello che completo. Il suo funzionamento è decisamente rapido e molto efficace. In questo modo avremo un bel file .csv da poter importare dove meglio crediamo e, quindi, avere una grafica più completa dei nostri turni ad esempio.

Il comando è stato creato dall’utente leolelego a cui vanno tutti i crediti del caso. Noi di iPhone Italia ci siamo occupati della spiegazione nel caso specifico e di riportare a voi utenti questa guida di installazione con alcuni elementi tradotto in italiano.

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

In questo caso non c’è alcuna automazione da attivare per cui non è necessario proseguire oltre nei vari menù.

Nel caso abbiate problemi per l’installazione dello Shortcuts, seguite questi passaggi:

Aprite l’applicazione Impostazioni;

Spostiamoci nel quinto blocco dove troveremo Comandi rapidi;

Ora abilitiamo la voce Consenti comandi rapidi non attendibili presente nella sezione Sicurezza e condivisione.

Hai degli Shortcuts da suggerirci per le prossime puntate? Ne hai creati di nuovi e vuoi far parte di questa rubrica? Invia una e-mail a [email protected] e partecipa alla community Shortcuts di iPhoneItalia!