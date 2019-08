Shortcuts #84: Newsfeed personale v1.0

Appuntamento numero ottantaquattro della nostra rubrica dedicata al mondo degli Shortcuts in cui abbiamo realizzato un Comando che speriamo possa essere interessante.

Cosa permette di fare questo Shortcut?

Di creare una lista di siti internet di riferimento a cui siamo abituati e di poter leggere rapidamente le ultime dieci notizie pubblicate su di essi e di, eventualmente, aprirne una direttamente nel nostro browser internet.

Come impostazioni abbiamo adottato:

menù del widget dedicato: abilitato ;

; menù di condivisione di iOS: disabilitato ;

; richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Riassunto degli step:

Step 1: configurazione e inizializzazione.

Step 1:

Prima di tutto è doveroso spiegare un parte del funzionamento di questo Shortcut. Sfrutteremo in questo caso i feed RSS che in tanti hanno disprezzato in favore dei social network come Twitter ad esempio. Per individuare un feed di un sito dovete generalmente provare voi a seconda della piattaforma che essi utilizzano. È un’operazione non semplice e che potrebbe richiedervi un minimo di aiuto qualora non siate esperti. Se invece il sito in questione mette già a disposizione il link diretto al proprio feed RSS allora potete tranquillamente copiarlo all’interno del nostro elenco che ora vi spiegheremo passo per passo.

Per prima cosa è necessario andare a creare una sorta di contenitore in cui andremo ad inserire tutti i nostri siti internet che vorremmo monitorare. Praticamente creeremo un archivio che potremmo andare poi a personalizzare costantemente e su cui potremo tranquillamente lavorare anche successivamente. Non è obbligatorio quindi avere già di partenza tutta una serie di siti fissati da inserire. Per realizzare il tutto sfrutteremo la voce Dizionario che ci permetterà di andare a creare proprio il contenitore di cui abbiamo bisogno per procedere. Dovremo premere in basso al suo interno sulla voce Aggiungi nuovo elemento e poi al suo interno scegliere la sezione Testo. È molto importante andare a sfruttare questa opzione e non le altre perché noi andremo proprio ad inserire del testo specifico in corrispondenza di una determinata stringa. A questo punto ci comparirà nel menù del dizionario una voce del tutto nuova in cui a sinistra dovremo dare un titolo al nostro contenitore mentre a destra dovremmo andare ad inserire l’url specifico del nostro feed RSS. Nel caso specifico di iPad Italia ad esempio avremo sulla destra il nome del sito internet iPad Italia, mentre sulla sinistra abbiamo inserito il nostro url https://www.ipaditalia.com/feed/. Questa seconda casella dovrete sempre controllare che sia correttamente completa altrimenti purtroppo tutti i processi successivi non funzioneranno non permettendo allo Shortcut di proseguire. Non abbiamo inserito alcuna limitazione di siti per cui sta a voi scegliere quanti inserirne manualmente al suo interno. Il consiglio è comunque quello di non andare troppo in là oltre i 20 siti internet per non aver poi un elenco infinito e lunghissimo.

Perfetto, dopo questa doverosa prima parte (speriamo sia stata il più chiara possibile) proseguiamo con la voce Scegli dall’elenco. Tramite di essa avremmo infatti la possibilità di andare a selezionare quanto abbiamo realizzato in precedenza e quindi di opzionare uno dei tanti siti internet che abbiamo inserito. Diamo un titolo a nostra scelta, noi ad esempio abbiamo messo Scegli il sito da cui vedere le ultime news, e non abilitiamo la Selezione multipla lasciando quindi il selettore spostato con lo sfondo bianco.

Il prossimo passaggio è quello di prendere in esame il feed scelto per estrapolarne i contenuti al suo interno. Per cui prendiamo la voce Ottieni elementi del feed RSS ed andiamo a compilare il tutto come segue. Per quanto riguarda la sezione URL dovremmo andare ad inserire al suo interno la variabile magica relativa all’elemento scelto. Essa corrisponderà all’elemento specifico del nostro dizionario creato in precedenza. Come invece numero degli elementi sta a voi scegliere quanti visualizzarne, noi abbiamo inserito dieci che è più che generico.

Per poter poi proseguire e scegliere quanto ci appare, prendiamo la voce Scegli dall’elenco ancora una volta ed anche qui scegliamo un titolo a nostro piacimento e non usiamo la selezione multipla per evitare conflitti. Se tutto è andato per il meglio, potremmo a questo punto prendere l’ultima voce in esame che sarà Apri URL che automaticamente farà partire il nostro browser predefinito su iOS e caricherà al suo interno la pagina Web selezionata.

A questo punto il nostro Shortcuts è completo. Il suo funzionamento è tanto semplice quanto immediato per chi non desidera utilizzare i social network e/o simili per questi scopi. Nel mio caso, come vedete, mi sono fatto un piccolo feed tecnologico ma ne ho realizzato uno anche per il mondo sportivo così da poter seguire il calciomercato senza alcuna applicazione e/o altro di esterno da dover installare sul telefono.

Il comando è stato creato dal nostro team di iPhone Italia. Di conseguenza è doveroso riportare questa pagina come fonte iniziale a cui dover fare riferimento.

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

Clicca qui per la guida completa a Siri Shortcuts.

Clicca qui per la raccolta completa a tutti i nostri Siri Shortcuts.

Hai degli Shortcuts da suggerirci per le prossime puntate? Ne hai creati di nuovi e vuoi far parte di questa rubrica? Invia una e-mail a [email protected] e partecipa alla community Shortcuts di iPhoneItalia!