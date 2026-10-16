iPhone Duo, boom di preordini: in Italia le consegne slittano di tre mesi!

TLDR Riassumi

I preordini degli iPhone Duo sono iniziati oggi e le prime ore sembrano confermare quello che molti si aspettavano: trovare il primo iPhone pieghevole in tempi brevi sarebbe stato più difficile del previsto.

Chi è riuscito a completare l’ordine immediatamente all’apertura dei preordini (ma questione di 1-2 minuti) ha ottenuto una consegna prevista per il 23 ottobre, giorno del lancio ufficiale. Nel giro di appena dieci minuti, le consegne sono slittate tra fine novembre e inizio dicembre, dopo circa 40 minuti le consente sono stimate addirittura per il 25 gennaio.

E il dato riguarda questo preciso momento, ma non è escluso che già tra qualche minuti le consegne non slittino fino a febbraio inoltrato.

Un segnale evidente di un numero molto elevato di richieste nelle prime ore, anche se Apple non ha comunicato dati ufficiali sui preordini.

Ovviamente, le lunghe attese non possono essere attribuite esclusivamente alla domanda visto che già prima dell’apertura dei preordini erano emerse diverse indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe avuto a disposizione quantità relativamente limitate di iPhone Duo nella fase iniziale del lancio.

A settembre, l’analista Jeff Pu aveva stimato appena 6 milioni di unità spedite entro la fine del 2026, contro una precedente previsione di 7 milioni. Il motivo sarebbe stato legato soprattutto alla disponibilità della nuova cerniera e alla complessità produttiva del dispositivo.

Un’altra indiscrezione proveniente dalla supply chain Foxconn indicava inoltre rese produttive poco superiori al 60% durante le prime fasi dell’assemblaggio, un livello decisamente inferiore rispetto a quello normalmente raggiunto dagli iPhone tradizionali.

Apple, insomma, aveva già messo in conto un lancio con scorte non particolarmente abbondanti.

Se tra di voi c’è qualcuno che ha effettuato il preordine, fateci sapere nei commenti che tempi di spedizione sono previsti.

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