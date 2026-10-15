iPhone Duo, i 30 e più compromessi da conoscere prima dell’acquisto

TLDR Riassumi

iPhone Duo è l’iPhone più atteso degli ultimi anni, un pieghevole che da chiuso offre un display da 5,4 pollici, mentre aprendolo si trasforma grazie al grande pannello interno da 7,6 pollici, con la possibilità di utilizzare più app contemporaneamente e avere molto più spazio per leggere, lavorare o guardare contenuti.

Ma tutto questo ha un prezzo, e non soltanto economico.

Scegliendo iPhone Duo al posto di iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max bisogna infatti accettare oltre 30 compromessi, alcuni quasi irrilevanti per determinati utenti, altri decisamente più importanti.

Tutti e tre condividono comunque elementi fondamentali come chip A20 Pro, display ProMotion fino a 120 Hz, fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel, MagSafe e USB-C con velocità USB 3.

Il punto, quindi, non è capire quale sia tecnicamente migliore in assoluto, ma quanto si è disposti a sacrificare per avere il grande display pieghevole.

I compromessi dell’iPhone Duo

1. Niente Face ID

iPhone Duo sostituisce Face ID con Touch ID integrato nel pulsante laterale. Cambia quindi il modo in cui si sblocca l’iPhone e si autorizzano pagamenti e accessi alle app.

2. Niente tasto Azione

Scompare anche il pulsante personalizzabile presente sui modelli Pro. Rimane Camera Control, ma non c’è un tasto fisico dedicato per modalità Silenzioso, torcia, Full Immersion o Comandi Rapidi.

3. MagSafe Wallet non ufficialmente supportato

Apple indica custodie e caricabatterie MagSafe come compatibili con Duo, ma non cita il portafoglio MagSafe tra gli accessori supportati, probabilmente a causa della particolare forma del dispositivo.

4. Solo eSIM in tutto il mondo

iPhone Duo è esclusivamente eSIM. In alcuni mercati iPhone 18 Pro e Pro Max mantengono invece anche lo slot nano-SIM.

5. Display esterno più piccolo

Da chiuso bisogna utilizzare uno schermo da appena 5,4 pollici, contro i 6,3 pollici di iPhone 18 Pro e i 6,9 pollici di Pro Max. Per avere più spazio bisogna necessariamente aprire il telefono.

6. Minore densità del display interno

Il pannello pieghevole offre 430 ppi, contro i 460 ppi dei modelli Pro. Il display esterno mantiene invece 460 ppi.

7. La piega rimane visibile

Apple ha lavorato molto per ridurla, ma in determinate condizioni di luce la piega al centro dello schermo interno rimane visibile.

8. Il display interno richiede più manutenzione

Il pannello interno utilizza uno strato polimerico sostituibile che può deteriorarsi o danneggiarsi nel tempo. È quindi un ulteriore elemento di manutenzione che semplicemente non esiste sugli iPhone tradizionali.

9. È più largo, spesso e pesante

Da chiuso Duo misura 84,1 mm di larghezza e 11,3 mm di spessore. iPhone 18 Pro e Pro Max sono larghi rispettivamente 71,9 e 78 mm e spessi 8,75 mm. Con 254 grammi, Duo pesa inoltre 43 grammi più del Pro e persino 5 grammi più del Pro Max.

10. Autonomia inferiore al Pro Max

Apple dichiara fino a 24 ore di utilizzo tipico, come iPhone 18 Pro, mentre Pro Max raggiunge 30 ore.

11. Meno autonomia video usando il display interno

Con lo schermo pieghevole aperto, Duo arriva a 31 ore di riproduzione video e 26 ore di streaming. iPhone 18 Pro raggiunge rispettivamente 36 e 33 ore, mentre Pro Max arriva addirittura a 45 e 40 ore. Utilizzando soltanto lo schermo esterno Duo migliora molto e raggiunge 44 ore di video e 37 ore di streaming.

12. Ricarica via cavo leggermente più lenta

Duo raggiunge circa il 50% in 20 minuti, mentre i due modelli Pro impiegano circa 15 minuti.

13. Prestazioni sostenute leggermente inferiori

Apple parla di un miglioramento fino al 35% rispetto a iPhone 17 Pro, mentre iPhone 18 Pro e Pro Max raggiungono il 40%.

14. Solo due colori

iPhone Duo è disponibile in Night Sky e Star White, mentre la gamma Pro offre Black, Silver, Glacier e Burgundy.

15. Percentuale inferiore di materiali riciclati

Duo contiene il 35% di materiale riciclato contro il 40% dei modelli Pro.

16. Costa decisamente di più

Costa moltoi più di iPhone 18 Pro e del Pro Max a parità di memoria. In Italia il prezzo di partenza è di 2.369 euro.

17. AppleCare+ è più costoso

Anche AppleCare+ è molto più costoso.

18. Anche con AppleCare+ il display interno costa di più da riparare

Un danno accidentale allo schermo interno comporta costa di più rispetto a riparare quello del 18 Pro Max.

19. Riparazioni senza AppleCare+ molto più care

Riparare il display interno costa oltre mille euro.

20. Anche la batteria costa molto di più da sostituire

Anche la sostituzione della batteria costa di più.

21. Niente teleobiettivo dedicato

Manca completamente la fotocamera Telephoto da 48 megapixel con zoom ottico 4x presente sui Pro, insieme al sistema tetraprisma e alla stabilizzazione sensor-shift 3D. Duo si ferma a un 2x ricavato dalla fotocamera principale. Lo zoom digitale massimo arriva a 10x contro 40x dei Pro, mentre nei video si passa da 24x a soli 6x.

22. Niente apertura variabile

La fotocamera principale di Duo utilizza un’apertura fissa f/1.6. I Pro offrono invece f/1.48, f/1.8, f/2.8 e f/4.0, offrendo un maggiore controllo su luce e profondità di campo.

23. Stabilizzazione e autofocus meno evoluti

Duo utilizza stabilizzazione sensor-shift e Hybrid Focus Pixels, mentre i Pro hanno stabilizzazione sensor-shift di seconda generazione e 100% Focus Pixels.

24. Inquadratura principale leggermente più stretta

La focale equivalente è 26 mm contro 24 mm dei Pro. Anche il 2x passa da 48 a 52 mm.

25. Niente LiDAR Scanner

Manca il sensore dedicato alla profondità presente sui Pro e utilizzato per fotografia, realtà aumentata e scansioni.

26. Flash meno evoluto

Duo utilizza un normale True Tone flash invece dell’Adaptive True Tone flash dei modelli Pro.

27. Mancano i controlli Pro completi

Non sono disponibili tutti i controlli manuali relativi ad apertura, tempi di scatto, bilanciamento del bianco e istogramma.

28. Niente ProRAW

iPhone Duo non permette di scattare fotografie Apple ProRAW.

29. Niente Apple Reference Image

Non può creare le immagini di riferimento firmate digitalmente utilizzate per verificare se una fotografia è stata successivamente modificata.

30. Niente foto e video spaziali

Duo non può registrare fotografie o video spaziali, mentre iPhone 18 Pro supporta video spaziali a 1080p e 30 fps.

31. Niente ProRes e ProRes RAW

Mancano i formati video professionali supportati dalla gamma Pro, che può arrivare fino al ProRes 4K 120 fps dalla fotocamera posteriore con registrazione esterna.

32. Niente Apple Log 2 e ACES

Duo rinuncia ai flussi video professionali basati su Apple Log 2 e Academy Color Encoding System.

33. Niente Genlock

Non è possibile sincronizzare la registrazione video con altre videocamere professionali utilizzando accessori compatibili.

34. Non vengono indicati quattro microfoni “studio quality”

Apple specifica quattro microfoni di qualità studio sui Pro, caratteristica che non viene indicata per Duo. Rimangono comunque registrazione Spatial Audio, riduzione del rumore del vento e Audio Mix.

35. Fotocamera frontale esterna inferiore

La Center Stage Camera esterna è da 12 megapixel con apertura f/2.2, contro i 18 megapixel e f/1.9 degli iPhone 18 Pro.

36. La fotocamera interna sotto al display è molto più limitata

La fotocamera presente sotto lo schermo pieghevole registra al massimo video 1080p a 30 o 60 fps e non supporta Modalità notte, Ritratti e Stili fotografici. La fotocamera frontale degli iPhone 18 Pro arriva invece al 4K Dolby Vision e offre tutte queste funzioni.

Vale davvero la pena accettare tutti questi compromessi?

Leggere una lista di 36 rinunce può far sembrare iPhone Duo inevitabilmente inferiore, ma non è necessariamente questo il punto.

Il suo vantaggio principale è qualcosa che iPhone 18 Pro e Pro Max semplicemente non possono offrire: un display da 7,6 pollici che entra in tasca.

Leggere articoli lunghi, consultare documenti, confrontare due applicazioni affiancate, modificare fotografie o guardare video può diventare molto più comodo sul grande pannello interno. Se queste attività vengono svolte frequentemente, il valore del display pieghevole può compensare facilmente alcune delle funzioni mancanti.

Il consiglio più sensato prima dell’acquisto è quindi provarlo realmente, e soprattutto usarlo da chiuso. Larghezza, peso, spessore, piccolo display da 5,4 pollici e Touch ID sono caratteristiche che si incontrano decine di volte al giorno e potrebbero incidere sull’esperienza molto più di ProRes o Apple Log 2.

Allo stesso modo, chi utilizza continuamente il teleobiettivo potrebbe sentire moltissimo la sua assenza, mentre chi non ha mai registrato un video ProRes probabilmente non noterà nemmeno quella rinuncia.

iPhone Duo ha quindi senso soprattutto per chi vuole davvero sfruttare spesso lo schermo interno, accetta un nuovo modo di utilizzare l’iPhone ed è disposto a pagare di più sia all’acquisto sia nel corso degli anni.

Chi invece prevede di utilizzarlo prevalentemente da chiuso o considera fondamentali autonomia, fotocamera e versatilità professionale troverà probabilmente negli iPhone 18 Pro e soprattutto nel Pro Max un equilibrio migliore a un prezzo inferiore.

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