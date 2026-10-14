iPhone 4S compie 15 anni: fu l’iPhone che ci insegnò a parlare con Siri

TLDR Riassumi

Sono passati esattamente 15 anni dal debutto dell’iPhone 4S, arrivato il 14 ottobre 2011 e ricordato ancora oggi soprattutto per una novità destinata a segnare profondamente la storia di Apple: Siri. Per l’Italia ci fu da aspettare qualche settimana in più: iPhone 4S arrivò ufficialmente nel nostro Paese il 28 ottobre 2011.

L’iPhone 4S manteneva praticamente invariato il design in vetro e acciaio dell’iPhone 4, ma all’interno introduceva diversi aggiornamenti importanti. Nessuno, però, attirò l’attenzione quanto quell’assistente vocale che Apple descriveva semplicemente come qualcosa a cui bastava chiedere ciò di cui avevamo bisogno.

Siri nasce con iPhone 4S

Siri permetteva di effettuare chiamate, inviare messaggi, impostare promemoria e appuntamenti, controllare il meteo e fare domande utilizzando un linguaggio molto più naturale rispetto ai precedenti sistemi vocali.

Uno degli esempi utilizzati da Apple per spiegare la tecnologia era particolarmente efficace: chiedendo se servisse un ombrello, Siri riusciva a comprendere che l’utente voleva conoscere le previsioni del tempo.

All’epoca sembrava qualcosa di quasi fantascientifico, ma Siri non era nata direttamente all’interno di Apple visto che il servizio esisteva già come applicazione indipendente per iPhone dal febbraio 2010 e Apple acquistò la società pochi mesi dopo. Con il lancio di iPhone 4S, l’app originale venne eliminata dall’App Store e Siri diventò parte integrante di iOS.

Non c’era soltanto Siri

iPhone 4S introdusse anche il chip dual-core A5, che secondo Apple offriva prestazioni CPU fino a due volte superiori rispetto a iPhone 4 e una potenza grafica fino a sette volte maggiore.

La fotocamera passò da 5 a 8 megapixel, con apertura f/2.4 e registrazione video Full HD 1080p, mentre il sistema di antenne venne riprogettato per gestire in maniera più intelligente trasmissione e ricezione del segnale.

Arrivavano inoltre configurazioni da 16, 32 e, per la prima volta, 64 GB, ma iPhone 4S coincise anche con un altro passaggio fondamentale: iOS 5.

Quella versione introdusse iMessage, Centro Notifiche, Promemoria, gli aggiornamenti software wireless e la possibilità di configurare un iPhone senza collegarlo necessariamente a un computer. Nello stesso periodo debuttava anche iCloud.

In pochi giorni Apple vendette oltre quattro milioni di iPhone 4S, più del doppio rispetto ai primi tre giorni di iPhone 4. I preordini avevano già superato il milione nelle prime 24 ore.

Quindici anni dopo Siri riparte quasi da zero

L’anniversario assume un significato particolare proprio nel 2026, visto che Apple sta introducendo Siri AI, una versione completamente ripensata dell’assistente, capace di comprendere meglio il linguaggio naturale, ciò che appare sullo schermo e il contesto personale dell’utente. Sul nuovo HomeView, ad esempio, Siri AI può utilizzare informazioni provenienti da Messaggi, Calendario e altre app per offrire risposte più contestuali.

Nel 2011 Siri sembrava indicare il futuro dell’interazione con gli smartphone, negli anni successivi quella promessa è stata solo parzialmente mantenuta, soprattutto con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa e di assistenti molto più capaci nel comprendere richieste complesse.

Quindici anni dopo iPhone 4S, Apple si trova quindi quasi nello stesso punto: provare nuovamente a convincere gli utenti che parlare con un dispositivo può essere più semplice che toccarlo.

E forse è proprio questo il dettaglio più interessante dell’anniversario. iPhone 4S non viene ricordato perché fosse radicalmente diverso esteticamente dal suo predecessore, ma perché introdusse una funzione che provava a cambiare il rapporto tra persona e tecnologia.

Oggi Apple sta tentando di mantenere finalmente quella promessa.

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