Apple supera Samsung in Europa: iPhone è ora primo nelle vendite tramite operatori

TLDR Riassumi

Nel secondo trimestre del 2026, iPhone ha superato Samsung nelle vendite di smartphone effettuate attraverso gli operatori telefonici, raggiungendo il 37% del segmento e diventando così il primo brand in questo specifico canale.

Il dato arriva dall’ultimo report di Counterpoint Research e diventa ancora più interessante se confrontato con quello dello scorso anno: nel Q2 2025 Apple controllava il 33% del mercato degli operatori europei, mentre Samsung era nettamente davanti con il 39%. In dodici mesi la situazione si è completamente ribaltata, con il gruppo coreano sceso al 34% e Apple salita di quattro punti percentuali.

Nel secondo trimestre del 2026 le vendite complessive di smartphone in Europa sono diminuite dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma il calo non è stato uniforme. Il mercato cosiddetto “open”, quindi quello che comprende principalmente i dispositivi acquistati senza passare dagli operatori, è sceso dell’11%, mentre le vendite tramite carrier hanno limitato la contrazione al 4%.

La spiegazione va cercata soprattutto nella particolare situazione che sta attraversando il mercato degli smartphone nel 2026. L’aumento dei prezzi delle memorie sta colpendo soprattutto i dispositivi economici e di fascia medio-bassa, sui quali il costo dei componenti pesa molto di più sul prezzo finale. Counterpoint ha rilevato che nel secondo trimestre i prezzi delle memorie per smartphone sono cresciuti addirittura del 300% su base annua, tanto da superare il costo del SoC in tutte le fasce di mercato.

Gli operatori europei sono relativamente protetti da questa situazione perché vendono una percentuale maggiore di smartphone premium, spesso attraverso contratti e pagamenti rateali, ed è proprio qui che Apple parte con un vantaggio evidente.

Counterpoint aveva già evidenziato un secondo trimestre molto positivo per Apple in Europa, soprattutto nella parte occidentale del continente, dove la crescita di Apple e quella più contenuta di Samsung hanno contribuito a limitare la contrazione complessiva del mercato.

iPhone 17 è stato lo smartphone più venduto al mondo nel Q2 2026, seguito da iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro: Apple ha quindi occupato tutte le prime tre posizioni della classifica globale.

Inoltre, nel secondo trimestre Apple ha raggiunto il 49% dei ricavi dell’intero mercato mondiale degli smartphone, il valore più alto mai registrato dall’azienda in un secondo trimestre, con ricavi in crescita del 22% su base annua.

Il successo presso gli operatori europei sembra quindi essere parte di un fenomeno più ampio: in un mercato nel quale i dispositivi economici stanno soffrendo per l’aumento dei costi, la fascia premium continua a dimostrarsi molto più resistente.

Per quanto riguarda gli altri produttori, vivo ha registrato la crescita percentuale più alta nelle vendite tramite operatori europei, con un impressionante +90% su base annua, mentre Motorola è cresciuta del 27%. In entrambi i casi Counterpoint attribuisce parte del risultato a un migliore posizionamento presso alcuni importanti carrier europei.

Si tratta comunque di crescite che partono da quote sensibilmente inferiori rispetto a quelle di Apple e Samsung, ma confermano quanto gli accordi con gli operatori possano ancora influenzare gli equilibri del mercato europeo.

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