iPhone vola al 22% del mercato mondiale e si avvicina a Samsung

TLDR Riassumi

Nel terzo trimestre del 2026, iPhone ha raggiunto il 22% delle spedizioni globali di smartphone, stabilendo un nuovo record per Apple in questo periodo dell’anno.

Il dato arriva dall’ultima analisi di Counterpoint Research, che fotografa un settore alle prese con una crisi particolarmente pesante: tra luglio e settembre le spedizioni mondiali di smartphone sono diminuite del 20% rispetto allo stesso trimestre del 2025, raggiungendo il livello più basso per un terzo trimestre negli ultimi 14 anni.

Apple non è immune alla contrazione, visto che anche le spedizioni di iPhone sono diminuite, ma è riuscita a limitare le perdite meglio di diversi concorrenti, avvicinandosi sensibilmente a Samsung.

Nel terzo trimestre del 2025 Apple deteneva il 18% delle spedizioni globali, maodici mesi dopo è arrivata al 22%, guadagnando quattro punti percentuali e superando per la prima volta la soglia del 20% in un terzo trimestre. Samsung conserva il primo posto con il 23%, ma il vantaggio su Apple è ormai ridotto a un solo punto percentuale.

Più distanti gli altri produttori, con Xiaomi al 10%, OPPO al 9% e vivo all’8%. Tutti e tre hanno registrato una riduzione della propria quota rispetto allo stesso periodo del 2025.

Va anche tenuto conto che nel 2025 Apple aveva introdotto l’intera famiglia iPhone 17, compreso il modello base, quest’anno, invece, l’assenza di un iPhone 18 standard al lancio ha ridotto il numero di dispositivi distribuiti ai rivenditori nelle prime settimane.

Questo cambiamento nel calendario commerciale ha inevitabilmente influito sul confronto annuale, perché il terzo trimestre comprende proprio il periodo nel quale Apple inizia a rifornire negozi e operatori con i nuovi modelli.

Secondo Counterpoint, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max hanno registrato un debutto migliore rispetto ai rispettivi predecessori, soprattutto in Cina e India, due mercati particolarmente importanti per le prospettive di crescita dell’azienda. Anche la famiglia iPhone 17 ha continuato a mantenere un buon andamento commerciale, contribuendo a contenere la diminuzione complessiva delle spedizioni.

Il risultato suggerisce che Apple stia beneficiando di una domanda relativamente solida per i modelli premium, anche in un momento nel quale il mercato mondiale mostra evidenti segnali di difficoltà.

Il vero protagonista negativo del trimestre è l’aumento dei costi dei componenti, in particolare delle memorie. Secondo Counterpoint, il terzo trimestre del 2026 è stato il secondo consecutivo a subire pienamente gli effetti della crisi dell’offerta, con disponibilità limitata e prezzi in aumento che stanno costringendo numerosi produttori a rivedere le proprie strategie.

Il problema riguarda soprattutto gli smartphone economici e di fascia media, dove ogni incremento dei costi industriali può incidere in maniera significativa sul prezzo finale. Apple si trova in una posizione differente, visto che operando prevalentemente nella fascia premium, dispone di margini commerciali e di un posizionamento che possono rendere più gestibili alcuni aumenti dei costi.

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