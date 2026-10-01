Apple aggiorna Inviti con importanti novità

Apple ha aggiornato l’app Inviti alla versione 1.12.0 introducendo tre novità principali, insieme ai consueti miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug.
Ricordiamo che questa app, disponibile gratuitamente su iPhone, permette di creare e gestire inviti digitali per feste, compleanni, eventi e altre occasioni.
Foto condivise ora a piena risoluzione
La prima novità riguarda gli album condivisi, che ora supportano la condivisione delle foto a piena risoluzione.
In questo modo gli invitati possono visualizzare e aggiungere immagini mantenendo una qualità superiore direttamente all’interno dell’app, e possono partecipare anche persone che non utilizzano un dispositivo Apple.
Image Playground crea sfondi fotorealistici
Apple ha migliorato anche l’integrazione con Image Playground.
Gli utenti possono ora generare sfondi di qualità più elevata per gli inviti, scegliendo tra diversi stili, compresi quelli fotorealistici, con l’obiettivo di offrire maggiore libertà nella personalizzazione grafica degli eventi.
Più semplice verificare l’email
Cambia anche la procedura per gli ospiti che devono verificare il proprio indirizzo email.
In precedenza era necessario inserire manualmente un codice, mentre ora sarà sufficiente toccare un link ricevuto direttamente nella propria casella di posta.
Ricordiamo che chiunque può rispondere gratuitamente a un invito, mentre per creare nuovi eventi è necessario avere un abbonamento iCloud+.