Come eliminare foto doppie e simili su iPhone

Le foto duplicate su iPhone sono un problema piuttosto comune. Ogni volta che scarichi la stessa immagine più di una volta, ricevi più copie tramite le app di messaggistica o scatti una serie di foto molto simili, questi file iniziano ad accumularsi nella tua libreria. Con il tempo, occupano spazio prezioso e rendono più difficile trovare le foto che ti interessano davvero.

Per fortuna, puoi eliminare le foto doppie sull’iPhone con gli strumenti integrati di Apple oppure utilizzare un’app di terze parti che estende queste funzionalità e aiuta a individuare foto duplicate e immagini simili che l’app Foto potrebbe non rilevare.

Eliminare Duplicati Foto su iPhone con l’App Foto

A partire da iOS 16, Apple ha introdotto un’utilità integrata chiamata Duplicati all’interno dell’app Foto. Questa funzione rileva automaticamente le foto duplicate su iPhone, le raggruppa e consente di eliminare le copie extra senza dover scorrere manualmente migliaia di immagini.

La funzione è utile, ma riesce a individuare solo foto praticamente identiche. Piccole differenze nelle dimensioni del file, nella risoluzione o nel formato di solito non rappresentano un problema, ma le foto simili scattate separatamente con la fotocamera dell’iPhone non vengono mostrate in questa sezione.

Per accedervi, apri l’app Foto, passa alla scheda Raccolte e scorri fino alla sezione Altro. Se iOS ha già individuato foto duplicate nella tua libreria, vedrai comparire automaticamente l’album Duplicati. Aprilo e troverai le immagini corrispondenti raggruppate insieme, così potrai confrontarle facilmente una accanto all’altra.

Per ogni gruppo, Apple offre l’opzione Unisci. Nonostante il nome, questa funzione non combina le foto in un nuovo file. Mantiene invece quella che iOS considera la versione migliore dell’immagine e sposta le copie superflue nell’album Eliminati di recente. In questo modo puoi cancellare foto doppie sull’iPhone senza il rischio di perdere accidentalmente l’originale.

Se hai molti duplicati, puoi anche utilizzare il pulsante Seleziona e unire più gruppi contemporaneamente. L’operazione richiede in genere solo pochi secondi. Al termine, conviene controllare anche l’album Eliminati di recente, perché le copie rimosse continueranno a occupare spazio di archiviazione finché non verranno eliminate definitivamente.

Eliminare Foto Duplicate su iPhone con Clever Cleaner AI

Se non vuoi limitarti alle sole copie identiche, un’app di terze parti rappresenta una soluzione in grado di individuare non solo immagini identiche, ma anche foto visivamente simili, comprese più foto della stessa scena scattate con la fotocamera dell’iPhone. Di conseguenza, spesso riescono a trovare più file inutili nella libreria.

Clever Cleaner AI – Pulizia serve proprio ad eliminare i doppioni delle foto su iPhone. La funzione Simili analizza l’intera libreria fotografica in pochi secondi e raggruppa immediatamente foto duplicate e immagini simili. L’app esamina inoltre ogni gruppo e seleziona automaticamente quello che ritiene lo scatto migliore.

Per iniziare, scarica Clever Cleaner AI – Pulizia dall’App Store, apri l’app e concedi l’accesso alla tua libreria fotografica. Questa autorizzazione è necessaria perché l’app deve analizzare le immagini e raggruppare le foto simili, ma tutta l’elaborazione avviene localmente sull’iPhone.

Al termine della scansione, si aprirà automaticamente la scheda Simili. Se desideri il metodo più rapido per eliminare foto doppie iPhone gratis, puoi utilizzare la funzione Pulizia intelligente. L’app analizzerà i gruppi individuati, manterrà la foto migliore di ciascun gruppo e selezionerà le copie superflue da eliminare. Prima di confermare, potrai comunque controllare la selezione e ripristinare qualsiasi immagine che desideri conservare.

Se preferisci esaminare tutto manualmente, apri uno qualsiasi dei gruppi presenti nella scheda Simili. Clever Cleaner avrà già evidenziato quella che considera la foto migliore, ma puoi modificare la selezione, scegliere un’immagine diversa da conservare oppure eliminare solo alcune foto del gruppo. Questo approccio richiede più tempo, ma offre un controllo maggiore su ciò che rimane nella tua libreria.

Dopo aver confermato la pulizia, le foto selezionate vengono spostate nell’album Eliminati di recente dell’app Foto. Non vengono cancellate immediatamente, quindi puoi ancora recuperarle se ti accorgi che qualcosa è stato rimosso per errore.

Al momento della stesura di questo articolo, Clever Cleaner AI – Pulizia consente di eliminare foto doppie sull’iPhone completamente gratis. La situazione potrebbe cambiare in futuro se gli sviluppatori dovessero introdurre funzionalità premium o limiti di utilizzo, quindi vale la pena controllare la scheda dell’app sull’App Store o il sito web ufficiale per conoscere i dettagli aggiornati. Puoi anche scoprire gli altri strumenti offerti dall’app, incluse le funzioni che aiutano a rimuovere video di grandi dimensioni, convertire le Live Photos in immagini normali e liberare spazio eliminando altri file che occupano memoria.

Esistono altri modi per trovare le foto duplicate su iPhone?

I modi più comodi per trovare ed eliminare i duplicati di foto su iPhone sono la funzione Duplicati di Apple e le app di terze parti come Clever Cleaner. Entrambe possono identificare automaticamente le foto corrispondenti e farti risparmiare molto tempo.

Detto questo, alcuni utenti preferiscono avere il pieno controllo manuale per assicurarsi che non venga eliminato nulla di importante. Se è il tuo caso, l’app Foto include diversi strumenti di navigazione e ricerca che possono aiutarti a individuare da solo foto duplicate o simili.

Un’opzione utile consiste nello sfogliare la libreria per anni o mesi. Le foto simili spesso appaiono vicine tra loro quando vengono visualizzate in questo modo. Anche la barra di ricerca può essere d’aiuto, poiché supporta date, luoghi, oggetti e parole chiave. Un’altra possibilità è la vista Mappa, che mostra le foto in base al luogo in cui sono state scattate e può facilitare l’individuazione di scatti ripetuti dello stesso viaggio o evento. Infine, la sezione Tipi di media consente di limitare la visualizzazione a categorie specifiche, come screenshot, selfie o Live Photos.

Questi sono solo alcuni esempi. Se utilizzi già un’altra funzione dell’app Foto che ti aiuta a trovare foto duplicate su iPhone in modo più efficace, continua pure a usarla. In definitiva, il metodo migliore è quello che si adatta alle tue abitudini e ti permette di controllare la libreria in modo comodo e sicuro.

Articolo in collaborazione con CleverFiles.