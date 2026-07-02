La celebre app TV Time chiude il 15 luglio: ecco cosa fare e quali alternative usare

TV Time chiuderà il 15 luglio 2026: gli utenti devono esportare i dati prima della cancellazione.

Nuovo sistema di commenti
iPhoneItalia ha un sistema di commenti realtime tutto nuovo e nativo! Per commentare ti basta creare un account e potrai subito commentare.
Prova la nuova sezione commenti!
Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Brutte notizie per chi usa TV Time per tenere traccia di serie TV, film, episodi visti, watchlist e valutazioni: l’app chiuderà ufficialmente il 15 luglio 2026.

Rimuovi pubblicità

La conferma arriva dalla pagina di supporto ufficiale, dove l’azienda spiega che non è più sostenibile continuare a offrire il servizio come app gratuita e che non ci sarebbe abbastanza domanda per una versione a pagamento. Dopo il 15 luglio, l’app sarà rimossa da App Store e Google Play, mentre il sito tvtime.com non sarà più disponibile.

Chi vuole conservare la propria cronologia deve esportare i dati prima del 15 luglio tramite lo strumento GDPR messo a disposizione da TV Time. Dopo quella data, tutti i dati personali degli account verranno eliminati. L’azienda potrà conservare solo informazioni aggregate e non personali per motivi interni, legali o regolatori.

Rimuovi pubblicità

Le alternative a TV Time

Tra le alternative più citate dagli utenti ci sono Trakt, Serializd e Simkl. In particolare, Trakt permette di tracciare serie e film, creare watchlist, consultare lo storico e importare dati anche da servizi come TV Time; Serializd punta di più sulla parte social e sulle recensioni delle serie; Simkl è interessante per chi vuole gestire insieme serie TV, film e anime.

Vale la pena citare anche Sofa Time e Showly, due alternative iOS comode per tenere traccia di serie e film. Sofa Time supporta anche sincronizzazione con Trakt e Simkl, mentre Showly è integrata con Trakt.tv.

La chiusura di TV Time è un piccolo colpo per chi negli anni ha costruito lì il proprio archivio di serie e film. Il consiglio è semplice: esportare subito i dati, anche prima di scegliere la nuova app. Tra le alternative, Trakt sembra la scelta più completa, Serializd quella più vicina a un social per serie TV, mentre Simkl può essere la soluzione più interessante per chi segue anche anime.

Prodotti consigliati

LG OLED evo AI C5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, Brightness Booster, webOS con AI...

LG OLED evo AI C5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, Brightness Booster, webOS con AI...

−5%
−5%
949,00 899,00 €
Vedi offerta
Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione)

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione)

Offerta: 229,00 €
Vedi offerta
XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby...

XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby...

Offerta: 159,00 €
Vedi offerta
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby...

Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby...

Offerta: 69,99 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi