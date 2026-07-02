La celebre app TV Time chiude il 15 luglio: ecco cosa fare e quali alternative usare

Brutte notizie per chi usa TV Time per tenere traccia di serie TV, film, episodi visti, watchlist e valutazioni: l’app chiuderà ufficialmente il 15 luglio 2026.
La conferma arriva dalla pagina di supporto ufficiale, dove l’azienda spiega che non è più sostenibile continuare a offrire il servizio come app gratuita e che non ci sarebbe abbastanza domanda per una versione a pagamento. Dopo il 15 luglio, l’app sarà rimossa da App Store e Google Play, mentre il sito tvtime.com non sarà più disponibile.
Chi vuole conservare la propria cronologia deve esportare i dati prima del 15 luglio tramite lo strumento GDPR messo a disposizione da TV Time. Dopo quella data, tutti i dati personali degli account verranno eliminati. L’azienda potrà conservare solo informazioni aggregate e non personali per motivi interni, legali o regolatori.
Le alternative a TV Time
Tra le alternative più citate dagli utenti ci sono Trakt, Serializd e Simkl. In particolare, Trakt permette di tracciare serie e film, creare watchlist, consultare lo storico e importare dati anche da servizi come TV Time; Serializd punta di più sulla parte social e sulle recensioni delle serie; Simkl è interessante per chi vuole gestire insieme serie TV, film e anime.
Vale la pena citare anche Sofa Time e Showly, due alternative iOS comode per tenere traccia di serie e film. Sofa Time supporta anche sincronizzazione con Trakt e Simkl, mentre Showly è integrata con Trakt.tv.
La chiusura di TV Time è un piccolo colpo per chi negli anni ha costruito lì il proprio archivio di serie e film. Il consiglio è semplice: esportare subito i dati, anche prima di scegliere la nuova app. Tra le alternative, Trakt sembra la scelta più completa, Serializd quella più vicina a un social per serie TV, mentre Simkl può essere la soluzione più interessante per chi segue anche anime.
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