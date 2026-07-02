iPhone Photography Awards 2026: ecco le migliori foto scattate con iPhone

TLDR Riassumi

Gli iPhone Photography Awards 2026 hanno svelato le migliori fotografie dell’anno scattate con iPhone. Il concorso, attivo da 19 anni, premia ogni anno immagini realizzate da utenti di tutto il mondo usando iPhone e iPad.

Il Grand Prize di questa edizione è stato assegnato a Robyn Jensen, autrice di uno scatto che immortala in modo spettacolare l’eruzione di un vulcano nelle Isole Cayman. La foto è stata realizzata con un iPhone 15 Pro.

Il Gold Prize è invece andato a Gellért Gombai, con una foto in bianco e nero che mostra due bambini addormentati sull’erba, all’ombra di una racchetta da badminton. In questo caso lo scatto è stato realizzato con un iPhone X, a conferma di come non serva necessariamente l’ultimo modello per ottenere immagini di grande impatto.

Tra i vincitori ci sono anche fotografie scattate con iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, premiate rispettivamente con Silver e Bronze Prize.

Oltre ai premi principali, gli IPPA 2026 hanno riconosciuto i migliori scatti in diverse categorie, tra cui abstract, animali, architettura, bambini, cityscape, paesaggio, lifestyle, natura, persone, ritratto, serie, still life, travel e altre ancora.

Tutte le immagini vincitrici sono disponibili sul sito ufficiale degli iPhone Photography Awards.

Il concorso è aperto a utenti iPhone e iPad di tutto il mondo. Le immagini possono essere modificate tramite app iOS, ma l’iscrizione prevede un costo. I premi includono anche dispositivi Apple.

La prossima edizione, la ventesima, ha già una scadenza: le candidature dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2027.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.