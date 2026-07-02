iPhone Photography Awards 2026: ecco le migliori foto scattate con iPhone

Annunciati i vincitori degli iPhone Photography Awards 2026: il Grand Prize va a una foto scattata con iPhone 15 Pro.

Nuovo sistema di commenti
iPhoneItalia ha un sistema di commenti realtime tutto nuovo e nativo! Per commentare ti basta creare un account e potrai subito commentare.
Prova la nuova sezione commenti!
Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Gli iPhone Photography Awards 2026 hanno svelato le migliori fotografie dell’anno scattate con iPhone. Il concorso, attivo da 19 anni, premia ogni anno immagini realizzate da utenti di tutto il mondo usando iPhone e iPad.

Rimuovi pubblicità

Il Grand Prize di questa edizione è stato assegnato a Robyn Jensen, autrice di uno scatto che immortala in modo spettacolare l’eruzione di un vulcano nelle Isole Cayman. La foto è stata realizzata con un iPhone 15 Pro.

Rimuovi pubblicità

Il Gold Prize è invece andato a Gellért Gombai, con una foto in bianco e nero che mostra due bambini addormentati sull’erba, all’ombra di una racchetta da badminton. In questo caso lo scatto è stato realizzato con un iPhone X, a conferma di come non serva necessariamente l’ultimo modello per ottenere immagini di grande impatto.

Tra i vincitori ci sono anche fotografie scattate con iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, premiate rispettivamente con Silver e Bronze Prize.

Oltre ai premi principali, gli IPPA 2026 hanno riconosciuto i migliori scatti in diverse categorie, tra cui abstract, animali, architettura, bambini, cityscape, paesaggio, lifestyle, natura, persone, ritratto, serie, still life, travel e altre ancora.

Rimuovi pubblicità

Tutte le immagini vincitrici sono disponibili sul sito ufficiale degli iPhone Photography Awards.

Il concorso è aperto a utenti iPhone e iPad di tutto il mondo. Le immagini possono essere modificate tramite app iOS, ma l’iscrizione prevede un costo. I premi includono anche dispositivi Apple.

La prossima edizione, la ventesima, ha già una scadenza: le candidature dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2027.

Prodotti consigliati

LG UltraGear OLED 34GS95QE Monitor Gaming 34', 21:9 Curvo (800R), WQHD (3440x1440), OLED, 240Hz...

LG UltraGear OLED 34GS95QE Monitor Gaming 34", 21:9 Curvo (800R), WQHD (3440x1440), OLED, 240Hz...

−19%
−19%
1.099,99 889,90 €
Vedi offerta
Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla...

Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla...

−7%
−7%
149,00 139,00 €
Vedi offerta
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e...

Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e...

Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi