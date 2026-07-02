Apple taglia la produzione della gamma iPhone 17

TLDR Riassumi

Apple avrebbe ridotto la produzione della gamma iPhone 17 di circa il 15%. La notizia arriva dalla supply chain cinese e, letta di fretta, potrebbe sembrare il classico segnale negativo sulla domanda degli iPhone.

iPhone 17 ha vissuto una delle corse commerciali più forti degli ultimi anni, con risultati molto solidi fin dal lancio di settembre 2025. Dopo nove mesi, con iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole attesi in autunno, un rallentamento era quasi inevitabile.

Più che una frenata improvvisa, sembra il normale cambio di passo di una generazione ormai vicina alla fine del suo ciclo principale.

Secondo il leaker Fixed Focus Digital, Apple avrebbe tagliato del 15% le previsioni produttive della gamma iPhone 17. La fonte parla di indicazioni arrivate dalla supply chain e inserisce Apple in un contesto più ampio: anche altri grandi produttori smartphone avrebbero abbassato i propri target di spedizione.

Questo dettaglio è importante, perché sposta la lettura della notizia. Non sarebbe solo un problema Apple, ma un raffreddamento più generale del mercato smartphone, già sotto pressione per costi più alti, memoria più cara e domanda meno brillante rispetto ai mesi precedenti.

Secondo Counterpoint Research, iPhone 17 è stato lo smartphone più venduto al mondo nel primo trimestre del 2026, con il 6% delle vendite globali. La gamma iPhone 17 ha occupato i primi tre posti della classifica, con iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro subito dietro al modello base.

Apple ha anche conquistato il primo posto nel mercato smartphone globale nel primo trimestre 2026, con una quota del 21%, superando per la prima volta tutti i concorrenti in un Q1.

Con iPhone 17 questo ciclo è stato solo più lungo e più intenso

La gamma ha beneficiato di un modello base più convincente, con miglioramenti che lo hanno avvicinato ai Pro: più memoria di base, display più fluido e fotocamere migliori. Questo ha reso iPhone 17 molto appetibile anche per chi non voleva spendere le cifre dei modelli Pro.

Ora, però, chi voleva comprarlo probabilmente lo ha già fatto. E chi sta valutando un upgrade importante potrebbe preferire aspettare settembre, quando Apple dovrebbe presentare iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole.

La prossima gamma Apple potrebbe essere particolarmente importante. I rumor parlano di iPhone 18 Pro con chip A20 Pro a 2 nanometri, Dynamic Island più piccola, fotocamera con apertura variabile e miglioramenti importanti per Apple Intelligence.

A questi si aggiungerebbe il primo iPhone pieghevole, il modello più atteso e più discusso della nuova fase Apple.

È normale quindi che una parte degli utenti più interessati alla fascia alta decida di aspettare. Mancano pochi mesi al lancio e, quando si parla di prodotti costosi, il tempismo pesa molto.

In questo senso, il taglio di produzione di iPhone 17 può essere anche una mossa prudente: Apple evita accumuli di magazzino proprio mentre si prepara al passaggio generazionale.

Il mercato smartphone sta rallentando

Il contesto generale non aiuta. TrendForce ha indicato un mercato smartphone globale in contrazione nel primo trimestre 2026, mentre diversi produttori Android stanno facendo i conti con costi più alti e domanda più debole.

La crisi delle memorie DRAM e NAND, spinta dalla richiesta enorme dei data center AI, sta rendendo più costoso produrre smartphone, tablet e computer. I marchi più esposti alle fasce economiche soffrono di più, perché hanno margini ridotti e meno spazio per assorbire gli aumenti.

Apple è più protetta grazie al posizionamento premium, ma non è completamente immune. Anche se iPhone per ora non ha subito aumenti ufficiali come Mac e iPad, la pressione sui componenti resta reale.

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