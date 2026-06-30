WhatsApp ora permette di prenotare il proprio username: addio numero di telefono per le nuove chat?

TLDR Riassumi

WhatsApp sta iniziando a permettere agli utenti di prenotare il proprio username, in vista del lancio della messaggistica basata su nome utente.

È una novità importante, perché WhatsApp è sempre stata legata al numero di telefono. Con gli username, invece, sarà possibile iniziare una conversazione senza dover condividere subito il proprio numero personale.

La funzione è opzionale e sarà distribuita gradualmente nei prossimi mesi. WhatsApp invierà una notifica quando l’utente potrà prenotare il proprio nome.

Come prenotare lo username su WhatsApp

Quando la funzione sarà disponibile sul proprio account, basterà aprire WhatsApp e andare in Impostazioni, Account, Username.

Gli username potranno avere da 3 a 35 caratteri. Meta consiglia di scegliere un nome unico, facile da ricordare ma non troppo generico, soprattutto perché non ci sarà una directory pubblica da consultare.

Questo significa che nessuno potrà cercare una lista di username WhatsApp come accade su altri social. Per scrivere a qualcuno, bisognerà conoscere il suo username esatto.

Più privacy per nuove conversazioni

La novità più interessante riguarda la privacy. Una volta attivati gli username, quando si scrive per la prima volta a una persona o a un’azienda, il numero di telefono non verrà mostrato automaticamente.

È un cambiamento molto utile in tanti casi pratici: gruppi scolastici, eventi, contatti di lavoro, vendite online, community, assistenza clienti o semplici conoscenze occasionali.

WhatsApp continuerà comunque a richiedere un numero di telefono per creare e gestire l’account. Lo username non sostituisce quindi il numero in assoluto, ma diventa un modo più riservato per farsi contattare.

Arriva anche la username key

WhatsApp introdurrà anche una funzione chiamata username key, pensata per limitare spam e messaggi indesiderati.

In pratica, oltre allo username, si potrà impostare una chiave opzionale che l’altra persona dovrà conoscere per scrivere. È un livello di protezione in più, utile soprattutto se il proprio username dovesse circolare fuori controllo.

La logica è semplice: lo username rende più facile farsi trovare, la chiave permette di non diventare raggiungibili da chiunque.

Creatori e aziende possono usare il nome Instagram o Facebook

Meta ha pensato anche a creator, piccole aziende e organizzazioni. Chi ha già uno username su Instagram o Facebook potrà provare a reclamarlo anche su WhatsApp, scegliendo l’opzione dedicata, a condizione che non sia già stato preso.

È una mossa molto sensata per chi usa WhatsApp anche in modo professionale. Avere lo stesso nome su Instagram, Facebook e WhatsApp rende più riconoscibile la propria presenza online e semplifica il contatto con clienti o follower.

Meta ha anche riservato alcuni username legati a personaggi pubblici, celebrità e organizzazioni per ridurre il rischio di impersonificazione.

Quando arriva per tutti

La prenotazione degli username parte questa settimana, ma il rollout sarà graduale. Non tutti gli utenti vedranno subito l’opzione nelle impostazioni, anche aggiornando l’app.

WhatsApp ha oltre 3 miliardi di utenti e vuole evitare una corsa caotica ai nomi più richiesti. Per questo sta aprendo le prenotazioni prima del lancio completo della funzione, previsto più avanti nel corso dell’anno.

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