Apple acquisisce Play, l’app premiata per creare prototipi SwiftUI

TLDR Riassumi

Apple ha acquisito alcuni asset legati a Play, l’app sviluppata da Rabbit 3 Times e pensata per aiutare designer e sviluppatori a creare prototipi interattivi di app iPhone usando SwiftUI.

La notizia emerge da una comunicazione alla Commissione Europea, pubblicata dopo il periodo di attesa previsto. L’operazione non sembra una classica acquisizione completa, ma più una “acqui-hire”: Apple ottiene alcuni asset e la possibilità di assumere parte del team coinvolto nel progetto.

Play non è più disponibile su App Store, un dettaglio che lascia intendere come l’operazione sia ormai entrata in una fase concreta.

Play era disponibile su Mac e iPhone e permetteva di progettare interfacce, creare prototipi interattivi e trasferire il lavoro verso Xcode.

Il punto forte dell’app era l’integrazione con SwiftUI. Non si trattava di un semplice strumento grafico per disegnare schermate statiche, ma di un ambiente pensato per avvicinare design e sviluppo, riducendo la distanza tra prototipo e prodotto reale.

Nel 2025 Apple aveva premiato Play con un Apple Design Award nella categoria Innovazione, sottolineando la qualità dell’interfaccia, la collaborazione tra Mac e iPhone e la sincronizzazione in tempo reale.

Perché Apple potrebbe volerla

Il motivo più probabile riguarda Xcode e gli strumenti per sviluppatori.

Da anni Apple prova a rendere più semplice la creazione di app native, soprattutto con SwiftUI. Il problema è che tra designer e sviluppatori esiste ancora spesso un passaggio complicato: il design viene creato in un’app, poi ricostruito a mano in codice.

Play provava a ridurre proprio questa distanza. Se Apple integrasse parte della sua tecnologia in Xcode, SwiftUI o in un nuovo strumento dedicato alla prototipazione, potrebbe rendere più fluido il lavoro tra idea, interfaccia e codice.

In un momento in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando anche lo sviluppo software, Apple potrebbe inoltre usare queste competenze per creare strumenti più visuali e assistiti, capaci di generare interfacce SwiftUI partendo da prototipi più semplici.

Apple effettua spesso acquisizioni silenziose di piccoli team e tecnologie. In molti casi non nasce un nuovo prodotto separato, ma alcune idee finiscono dentro servizi, framework o app già esistenti.

Nel caso di Play, la direzione sembra abbastanza chiara. Apple non ha bisogno di lanciare una nuova app di prototipazione concorrente a Figma. Potrebbe invece voler migliorare l’esperienza degli sviluppatori dentro il proprio ecosistema, rendendo SwiftUI più accessibile anche a chi arriva dal design.

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