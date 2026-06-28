Apple perde un altro dirigente chiave: Paul Meade passa a OpenAI

TLDR Riassumi

Apple perde un altro profilo importante nel momento forse più delicato per la sua strategia hardware e AI.

Bloomberg riporta che Paul Meade, dirigente coinvolto nello sviluppo di Vision Pro e dei futuri smart glasses Apple, lascerà Cupertino per entrare nel team hardware di OpenAI.

Meade era entrato in Apple nel 2010 e lavorava nel gruppo Vision Products dal 2017. Prima di occuparsi di Vision Pro, aveva fatto parte anche dei team iPad e iPhone. Negli ultimi mesi aveva assunto un ruolo ancora più centrale dopo il passaggio di Mike Rockwell al progetto di aggiornamento AI di Siri.

Il suo nuovo incarico sarà dentro la divisione hardware di OpenAI, dove l’azienda sta lavorando a una nuova famiglia di dispositivi basati sull’intelligenza artificiale.

La partenza di Meade non è un caso isolato. OpenAI ha già attirato diversi ex nomi importanti di Apple, tra cui Jony Ive, Tang Tan ed Evans Hankey, tutti legati in modi diversi alla storia del design e dell’hardware di Cupertino.

OpenAI ha ufficializzato nel 2025 l’unione con il team di io Products, la società fondata da Ive e da altri ex Apple, mentre LoveFrom mantiene un ruolo indipendente ma con responsabilità creative e di design sui prodotti OpenAI.

Questo rende la nuova uscita di Meade ancora più interessante. Non si parla solo di AI software, modelli linguistici o chatbot. OpenAI sta costruendo una vera squadra hardware, con competenze che ricordano molto da vicino la vecchia scuola Apple.

Meade stava lavorando su prodotti strategici: Vision Pro, smart glasses AI e futuri dispositivi di realtà aumentata. Sono esattamente le categorie in cui Apple dovrà dimostrare di avere ancora una visione forte nei prossimi anni.

La sua uscita arriva inoltre durante una fase di riorganizzazione interna. Con John Ternus destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale e Johny Srouji pronto a guidare l’hardware, alcuni equilibri interni sarebbero cambiati, creando malumori tra alcuni dirigenti.

Secondo il report, Fletcher Rothkopf, responsabile del product design per Vision Pro e smart glasses, prenderà il posto di Meade.

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