iOS 26.5.2 e macOS Tahoe 26.5.2 in arrivo: Apple prepara due aggiornamenti correttivi

TLDR Riassumi

Apple starebbe preparando il rilascio di iOS 26.5.2 e macOS Tahoe 26.5.2, due aggiornamenti minori che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

La conferma indiretta arriva da più segnali. iOS 26.5.2 era già comparso nei log di MacRumors, un metodo che in passato ha spesso anticipato versioni software poi effettivamente rilasciate da Apple. Per macOS Tahoe 26.5.2, invece, l’indizio arriva dalla seconda beta di macOS Golden Gate, che include un percorso di aggiornamento proprio da questa build.

In pratica, Apple sembra aspettarsi che molti dispositivi eseguano presto iOS 26.5.2 e macOS Tahoe 26.5.2.

Non sono attese nuove funzioni visibili. iOS 26.5.2 e macOS Tahoe 26.5.2 dovrebbero concentrarsi soprattutto su correzioni di bug, miglioramenti alla stabilità e aggiornamenti di sicurezza.

Si tratta quindi del classico update da installare appena disponibile, soprattutto su iPhone e Mac usati ogni giorno. Anche quando Apple non introduce novità evidenti, questi aggiornamenti servono spesso a correggere problemi interni o vulnerabilità non sempre dettagliate subito nelle note di rilascio.

Il precedente iOS 26.5.1 era arrivato con un fix mirato per un problema di ricarica su alcuni modelli di iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air. iOS 26.5.2 potrebbe invece essere un aggiornamento più ampio, destinato a una platea maggiore di dispositivi compatibili.

Nel frattempo, Apple sta già testando anche iOS 26.6 e macOS Tahoe 26.6. Le seconde beta sono state distribuite agli sviluppatori e ai beta tester pubblici, ma al momento non sembrano introdurre grandi novità.

Il ciclo 26.6 dovrebbe essere uno degli ultimi prima del passaggio più importante dell’autunno, quando arriveranno iOS 27 e macOS Golden Gate con le novità legate a Siri AI, Apple Intelligence e al nuovo design Liquid Glass.

Apple non ha ancora annunciato una data ufficiale, ma il rilascio potrebbe avvenire a breve, forse già questa settimana. La presenza dei riferimenti nei sistemi di test e l’avanzamento delle beta 26.6 suggeriscono che l’azienda voglia chiudere rapidamente questa versione intermedia.

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