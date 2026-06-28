Recensione OPPO Enco Air5 Pro: le true wireless che fanno paura ad AirPods Pro?

TLDR Riassumi

Il mercato degli auricolari true wireless è ormai saturo di proposte, ma ogni tanto arriva un prodotto capace di distinguersi senza ricorrere a prezzi proibitivi. Le nuove OPPO Enco Air5 Pro appartengono proprio a questa categoria: cuffie che puntano su cancellazione del rumore evoluta, audio Hi-Res, Bluetooth 6.0 e un’autonomia di assoluto livello, mantenendo un prezzo decisamente competitivo.

Design familiare, ma curato

OPPO non ha rivoluzionato il design rispetto alle precedenti generazioni, scegliendo un approccio che privilegia comfort e praticità. Gli auricolari sono estremamente leggeri, con appena 4,4 grammi di peso ciascuno, e risultano piacevoli da indossare anche dopo diverse ore consecutive.

La custodia è compatta, entra senza problemi nella tasca dei jeans e restituisce una sensazione di qualità superiore rispetto alla fascia di prezzo. Le finiture opache trattengono poco le impronte e la cerniera appare solida. La certificazione IP55 permette inoltre di utilizzare le Enco Air5 Pro durante allenamenti o sotto una leggera pioggia senza particolari preoccupazioni.

Audio sorprendente

La vera forza delle Enco Air5 Pro è la qualità sonora. I driver dinamici da 12 mm offrono un suono ricco, con bassi presenti ma mai eccessivi, medi ben definiti e alti puliti. OPPO ha scelto una firma sonora abbastanza equilibrata, che rende piacevole l’ascolto praticamente con qualsiasi genere musicale. Con Apple Music in qualità Lossless si percepisce un’ottima separazione degli strumenti, mentre podcast e video risultano sempre molto chiari.

Chi utilizza smartphone Android compatibili può sfruttare anche il codec LHDC 5.0 per ottenere una qualità ancora superiore. Su iPhone, invece, ci si affida al codec AAC, che rimane comunque eccellente e perfettamente ottimizzato nell’ecosistema Apple.

La cancellazione attiva del rumore è probabilmente l’aspetto più impressionante di queste cuffie. OPPO dichiara una riduzione fino a 55 dB e, al di là del dato tecnico, il risultato nell’utilizzo quotidiano è davvero convincente. Rumori continui come motori, condizionatori, mezzi pubblici e uffici vengono attenuati in maniera importante, permettendo di ascoltare musica anche a volumi relativamente bassi.

Naturalmente non raggiunge il livello assoluto delle AirPods Pro, ma considerando il prezzo inferiore rappresenta uno dei migliori sistemi ANC disponibili nella fascia sotto i 100 euro. Molto valida anche la modalità Trasparenza, che lascia filtrare le voci mantenendo un suono naturale, utile soprattutto quando si cammina in città o si devono sostenere brevi conversazioni.

Chiamate sempre pulite

Le Enco Air5 Pro integrano tre microfoni per auricolare con algoritmi di riduzione del rumore basati su intelligenza artificiale. Durante le chiamate la voce rimane chiara anche in ambienti piuttosto rumorosi.

Abbiamo effettuato diverse prove sia all’aperto sia vicino al traffico cittadino e gli interlocutori hanno sempre confermato una buona qualità audio. La soppressione del vento è efficace e rappresenta un miglioramento evidente rispetto a molte cuffie concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Autonomia da riferimento

Altro punto di forza è la batteria. Con ANC disattivato OPPO dichiara fino a 13 ore di ascolto continuo e ben 54 ore complessive sfruttando la custodia di ricarica. Anche utilizzando la cancellazione del rumore attiva si raggiungono circa 7 ore con una singola carica e fino a 29 ore complessive. Nella pratica si tratta di valori molto vicini alla realtà, soprattutto con volume impostato intorno al 50%. La ricarica completa richiede circa un’ora per gli auricolari e un’ora e mezza per la custodia.

Esperienza con iPhone

Pur essendo un prodotto OPPO, l’utilizzo con iPhone è decisamente positivo. L’abbinamento Bluetooth è immediato e la connessione rimane sempre stabile grazie al supporto Bluetooth 6.0. La latenza è ridotta e non abbiamo riscontrato interruzioni durante streaming, chiamate o videogiochi.

Naturalmente manca l’integrazione esclusiva delle AirPods: niente pairing automatico tramite iCloud, niente audio spaziale Apple, niente cambio automatico tra dispositivi Apple e nessuna visualizzazione della batteria direttamente nel widget di iOS. Per gestire equalizzazione, personalizzazione dei controlli touch e aggiornamenti firmware è necessario utilizzare l’app HeyMelody.

I controlli touch funzionano bene e risultano reattivi.È possibile riprodurre o mettere in pausa la musica, cambiare traccia, rispondere alle chiamate, richiamare l’assistente vocale e attivare la modalità ANC o Trasparenza. Attraverso l’app è inoltre possibile personalizzare gran parte dei comandi e intervenire sull’equalizzazione grazie a diversi preset.

Vale la pena acquistarle?

Le OPPO Enco Air5 Pro riescono in qualcosa di non scontato: offrire un’esperienza sorprendentemente vicina a quella di prodotti ben più costosi. La qualità audio è ottima, la cancellazione del rumore convince, l’autonomia è tra le migliori della categoria e anche il comfort è promosso a pieni voti.

Se utilizzate uno smartphone Android compatibile riuscirete inoltre a sfruttarne tutto il potenziale grazie al codec LHDC e alle funzioni software dedicate. Su iPhone si perde qualche integrazione tipica dell’ecosistema Apple, ma le prestazioni rimangono comunque elevate e rappresentano un’interessante alternativa alle AirPods, soprattutto per chi desidera risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Le OPPO Enco Air5 Pro sono tra le migliori cuffie true wireless acquistabili nella fascia medio-economica. OPPO ha realizzato un prodotto completo, maturo e capace di soddisfare sia gli utenti Android sia quelli iPhone.

Per chi cerca auricolari con un’ottima cancellazione del rumore, lunga autonomia e qualità sonora convincente senza spendere cifre elevate, rappresentano una delle proposte più interessanti del momento. .

8.6 Le OPPO Enco Air5 Pro offrono un’eccellente qualità audio, una cancellazione del rumore sorprendentemente efficace e un’autonomia ai vertici della categoria, il tutto a un prezzo estremamente competitivo. Design 8.0

Utilità 8.5

Compatibilità 8.5

Prezzo 9.5 Pro Audio equilibrato e coinvolgente

ANC molto efficace per la fascia di prezzo

Autonomia eccellente

Bluetooth 6.0 stabile

Ottima qualità nelle chiamate

Certificazione IP55

Rapporto qualità/prezzo molto elevato Contro Alcune funzioni avanzate sono disponibili solo su Android

Nessuna integrazione con l’ecosistema Apple paragonabile alle AirPods

Niente ricarica wireless della custodia

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