Apple prepara il 2027 più importante di sempre: iPhone anniversario, pieghevole e AirPods con fotocamere

TLDR Riassumi

Apple starebbe preparando una fine 2027 particolarmente importante, forse una delle più ambiziose degli ultimi anni. Secondo un nuovo report di Bloomberg, l’azienda avrebbe in programma tre prodotti chiave: un iPhone speciale per il ventesimo anniversario, una seconda generazione di iPhone pieghevole e nuovi AirPods con fotocamere integrate.

Il prodotto più atteso sarebbe l’iPhone del ventesimo anniversario. Il primo iPhone fu presentato nel 2007, e Apple vorrebbe celebrare il traguardo con un modello dal design molto più radicale rispetto agli ultimi anni.

Secondo Bloomberg, questo iPhone dovrebbe avere un display quasi edge-to-edge e un vetro curvo capace di avvolgere anche i lati del dispositivo. L’obiettivo sarebbe creare un effetto più immersivo, con cornici ridotte al minimo e un aspetto più futuristico.

I modelli sarebbero due, con dimensioni simili agli attuali Pro e Pro Max. Internamente, Apple li avrebbe identificati con i nomi in codice V73 e V74.

Accanto agli iPhone anniversario, Apple starebbe preparando anche la seconda generazione del suo iPhone pieghevole.

Il primo modello dovrebbe arrivare prima, nel 2026, mentre la versione del 2027 dovrebbe rappresentare un’evoluzione più matura del progetto. È una strategia abbastanza plausibile: Apple entra tardi in una categoria già esplorata da Samsung, Google e altri produttori, ma potrebbe puntare a una seconda generazione più rifinita per renderla davvero interessante al grande pubblico.

Secondo il report, sia l’iPhone anniversario sia il nuovo foldable useranno un chip A21 a 2 nanometri, nome in codice Naxos. Sarebbe un salto importante in termini di efficienza e potenza, soprattutto per dispositivi che dovranno gestire design più complessi, AI e funzioni sempre più avanzate.

La terza novità riguarda gli AirPods con fotocamere integrate. A differenza di quanto si potrebbe pensare, queste fotocamere non sarebbero pensate per scattare foto o registrare video. Servirebbero invece a dare a Siri e ad Apple Intelligence una maggiore consapevolezza dell’ambiente intorno all’utente.

In pratica, gli AirPods potrebbero “vedere” ciò che circonda la persona e usare quelle informazioni per rispondere meglio, riconoscere oggetti, offrire indicazioni contestuali o migliorare la navigazione a piedi.

È una direzione molto coerente con Visual Intelligence e con il tentativo di Apple di portare l’AI fuori dallo schermo. Gli AirPods diventerebbero così uno dei primi veri wearable AI dell’azienda, in attesa degli occhiali smart a cui Apple starebbe lavorando.

Il progetto, nome in codice B798, sarebbe stato inizialmente previsto per il 2026, ma i ritardi nello sviluppo di Siri e dei modelli AI visivi avrebbero spinto Apple verso il 2027.

Tutti questi prodotti hanno un punto in comune: dipendono molto dalla nuova strategia AI di Apple. Un iPhone anniversario può puntare sul design, un pieghevole può cambiare il formato, ma gli AirPods con fotocamere hanno senso solo se Siri diventa davvero capace di capire il contesto visivo. Senza una Apple Intelligence matura, rischierebbero di sembrare un esperimento curioso ma poco utile.

È qui che Apple si gioca la parte più delicata. L’azienda non deve solo costruire nuovo hardware. Deve dimostrare che l’AI può diventare una funzione invisibile, utile e integrata nei dispositivi di tutti i giorni.

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