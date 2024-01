Apple 2023: il meglio dell’anno appena trascorso

Con il 2023 giunto ormai alla fine, scopriamo quali sono stati i principali annunci di Apple e cosa rappresentano per il futuro del brand e del settore tecnologico. Ci sono sicuramente stati anche altri annunci importanti, come riepilogato anche da MacRumors, durante l’anno trascorso ma ci concentriamo qui su quelli più vicini al nostro paese, tralasciando per ora il nuovo Apple CarPlay e alcune altre novità.

Vision Pro: annunciato nel 2023 il visore Apple

Iniziamo dal prodotto più rivoluzionario visto durante il 2023, ancora non disponibile ma pronto a fare breccia nei cuori degli appassionati: Apple Vision Pro. Si tratta del tanto atteso e discusso visore a realtà mista di Apple che promette un’esperienza davvero innovativa e rivoluzionaria, merito del nuovo sistema operativo visionOS e del controllo tramite occhi e mani. Lo attendiamo a breve, con un lancio iniziale solo per gli Stati Uniti, a circa 3,499 dollari. Speriamo di vederlo presto anche in Italia.

HomePod: torna lo speaker di Apple nel 2023

Apple ha poi dato nuova vita all’iconico HomePod che, dopo il lancio iniziale, era stato messo in un angolo in favore del più piccolo ed economico HomePod mini. Il nuovo HomePod offre una qualità audio superlativa, pieno controllo per la domotica e supporto a Siri. Nel dettaglio, troviamo il supporto all’audio spaziale, un design ancora più evoluto, la perfetta integrazione con l’ecosistema Apple e la compatibilità con Matter.

La porta USB-C sui nuovi iPhone

Con l’annuncio dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro, Apple ha anche iniziato la sua transizione allo standard USB-C sui suoi smartphone. Difatti, la porta USB-C, comoda e universale, ora è disponibile sui nuovi iPhone e sui principali accessori come le AirPods. Pian piano assisteremo ad un progressivo declino dello standard Lightning, visto fino ad oggi. L’uniformità garantita dalla porta USB-C renderà molto più semplice l’uso di accessori di ricarica e di vario genere su tutti i dispositivi, considerando che già iPad e Mac usano questo standard. Inoltre, grazie alla porta USB-C, i più performanti iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono registrare video in altissima qualità, anche in LOG, su unità SSD esterne, collegate appunto con cavo USB-C.

L’annuncio RCS per il 2024

Dopo le varie vicissitudini legate ad iMessage su Android, molti utenti si sono chiesti come fare a sfruttare al meglio il sistema, quasi perfetto, di Apple sui dispositivi non di casa Apple, magari per conversare con utenti Android senza l’uso di app di terze parti. Per quanto WhatsApp, Telegram e affini siano, sostanzialmente, installate su quasi tutti i dispositivi smart al mondo, chi ha provato iMessage e predilige le soluzioni integrate potrà essere ben contento dell’annuncio di Apple di rendere disponibile nel corso del 2024 lo standard RCS. Questo garantirà un’esperienza SMS più simile a quella che si ottiene con iMessage, senza dover passare da app di terze parti. Nel dettaglio, si potrà avere a disposizione un sistema con:

Foto e video ad alta risoluzione

Messaggi vocali

Indicatore di scrittura

Ricevute di lettura

Chat di gruppo migliorate

Maggiore sicurezza rispetto ai classici SMS

Un sogno che si avvera per chi deve necessariamente conversare con utenti che non usano i sistemi Apple.

L’addio di Apple alla pelle nel 2023 e l’arrivo di FineWoven

L’anno 2023 è stato per Apple anche un traguardo importante sul tema della sostenibilità ambientale: oltre ai notevoli passi in avanti sul tema dell’inquinamento, Apple ha scelto anche di eliminare i suoi accessori in pelle per iPhone ed Apple Watch, come cover e cinturini, e di sostituirli con un nuovo materiale sostenibile chiamato FineWoven, realizzato con il 68% di materiali riciclati post-consumo. Nonostante alcune lamentele in merito alla resistenza del materiale, probabilmente ancora poco duraturo e piuttosto fragile, siamo certi che questo genere di prodotto potrà solo migliorare nel corso del tempo e garantire il massimo rispetto per l’ambiente. Dopotutto, siamo solo alla sua prima generazione.

Logic Pro e Final Cut Pro per iPad

Un sogno che si avvera per tutti i possessori di iPad: finalmente le app di classe desktop sono arrivate sul tablet di Apple. Parliamo di Final Cut Pro e Logic Pro per iPad che, dopo il rilascio di DaVinci Resolve da parte di Blackmagic, hanno debuttato sui tablet più performanti di Cupertino. Questo lancio permette ai più esperti musicisti e videomaker di sfruttare al massimo le capacità hardware di iPad, compresi i controlli tattili intuitivi e l’uso della Apple Pencil, per i propri progetti multimediali.

Questi software, sfortunatamente, non sono disponibili come acquisto singolo ma richiedono la sottoscrizione di un abbonamento dal prezzo di 4,99€ al mese o 49€ all’anno, e sono compatibili solo sui modelli con chip M1 o superiore.

I primi prodotti Carbon Neutral di Apple nel 2023

Infine, come anticipato prima con i cinturini e le custodie FineWoven, Apple ha annunciato nel 2023 anche i suoi primissimi prodotti Carbon Neutral. Si tratta di alcuni modelli della linea di Apple Watch che, grazie alle innovazioni progettuali e all’energia pulita, segnano una riduzione delle emissioni di oltre il 75%. Difatti, tutta la produzione dei modelli di Apple Watch Carbon Neutral è alimentata al 100% da energia elettrica pulita grazie agli investimenti e all’approvvigionamento di Apple e dei suoi fornitori. Ancora, per i modelli di Apple Watch Carbon Neutral, l’azienda corrisponderà il 100% del consumo di energia previsto per la ricarica.

Da oltre dieci anni, Apple ha iniziato a costruire e investire in impianti fotovoltaici ed eolici su larga scala per alimentare data center e uffici. Nel 2015, l’azienda ha iniziato a collaborare con i suoi partner della filiera produttiva per aiutarli a creare e a investire in progetti per l’energia solare ed eolica, e a usare energia rinnovabile per la produzione Apple. Dal 2018, tutti gli uffici, i data center e i punti vendita Apple in tutto il mondo sono alimentati da energia rinnovabile. L’obiettivo di Apple per il 2030 è quello di rendere ogni prodotto Carbon Neutral, un piano che include anche l’intera filiera e il ciclo di vita di ogni prodotto realizzato da Apple. Apple sta anche accelerando il cammino verso l’eliminazione della plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025. Oltre ad aver realizzato il primo packaging composto al 100% da fibre per il nuovo Apple Watch e per la linea di cinturini, più del 99% dell’imballaggio di ogni modello di iPhone 15 è composto da fibre.

