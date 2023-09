Apple pubblica il report sulla trasparenza con una novità

Apple ha pubblicato il suo rapporto semestrale sulla trasparenza relativo alla prima metà del 2022.

Con questo rapporto, l’azienda dettaglia le richieste dei governi e di altre agenzie di tutto il mondo. Nella nuova versione, Apple ha riportato per la prima volta il numero di richieste da parte del governo degli Stati Uniti relative a dati specifici sulle coordinate di longitudine e latitudine.

Nel corso degli anni, Apple è stata spesso interrogata sul numero di mandati di geofence ricevuti dalle forze dell’ordine statunitensi e sulla loro conformità a tali richieste. Per la prima volta, e come nuova pratica che sarà seguita anche nei futuri report, Apple rivelerà il conteggio totale delle richieste da parte del governo degli Stati Uniti.

Queste richieste riguardano i dati dei clienti associati a specifiche coordinate di latitudine e longitudine entro intervalli di tempo definiti, comunemente noti come “richieste di geofence”. Secondo il rapporto di Apple, la società non ha dati da fornire in risposta alle richieste di geofence.

Apple afferma che il suo impegno per la privacy come “diritto umano fondamentale” guida la sua politica nella condivisione delle informazioni. La società si astiene dal raccogliere diversi dati, rendendo impossibile fornirli alle forze dell’ordine anche quando richiesto dalla legge. Questo approccio distingue Apple dalle altre società tecnologiche che raccolgono questi dati sugli utenti e quindi sono in grado di rispettare i mandati di geofence.

Per quanto riguarda l’Italia, sono arrivate dal governo 174 richiede relative ai device. 353 di richieste specifiche su alcune informazioni e 30 richieste di dati.

Apple dispone di un processo centralizzato e standardizzato per ricevere, monitorare, elaborare e rispondere alle richieste legali provenienti da forze dell’ordine, governi e soggetti privati in tutto il mondo, dal momento in cui viene ricevuta una richiesta fino a quando viene fornita una risposta.

Puoi trovare il rapporto completo sulla trasparenza sul sito Web di Apple.