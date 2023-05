Un laboratorio segreto svizzero sarà il motore dei futuri progetti di Apple?

Il presunto “Zurich Vision Lab” potrebbe essere la sede segreta di diversi progetti di ricerca di Apple, tra cui quelli legati ad Apple Car, visore AR e Siri.

Nel 2017, è emerso che Apple stava operando silenziosamente un centro di ricerca in Svizzera e si credeva che stesse assumendo personale per lavorare sull’Apple Car. Ora nuovi rumors suggeriscono che questa operazione di ricerca e sviluppo stia contribuendo in modo significativo a numerosi progetti a lungo termine di Apple. L’azienda di Cupertino spesso pubblicizza i suoi centri di ricerca internazionali, ma preferisce mantenere il silenzio su di essi se la notizia potrebbe rivelare qualcosa sui piani futuri. Ad esempio, AppleInsider ha in passato scoperto una struttura segreta a Sunnyvale, in California, ma ci sono anche prove di un laboratorio segreto a Berlino.

MacPrime ha condotto alcune ricerche sull’assunzione di personale da parte di Apple a Zurigo e ha intervistato alcune persone coinvolte per oltre quattro anni. Sebbene molte delle loro conclusioni siano esclusivamente speculative, dato che Apple può spostare i team in qualsiasi momento, sembra che il lavoro del centro includa:

Computer Vision

Apprendimento automatico (ML)

Robotica

Intelligenza artificiale (AI)

Sistemi autonomi

Quest’ultimo argomento, i sistemi autonomi, potrebbe essere correlato alla tecnologia di guida completamente autonoma destinata alla futura Apple Car. Tuttavia, MacPrime sottolinea che le loro ricerche non ne hanno trovato riferimenti specifici.

Sistemi autonomi non significano solo auto a guida autonoma (e quindi un’eventuale Apple Car), ma anche una varietà di altre cose “intelligenti”, come magazzini autonomi, robot, droni e smart city. I sistemi autonomi, noti come “quarta rivoluzione industriale”, svolgono un ruolo fondamentale nell’apprendimento automatico, nell’apprendimento profondo, nell’intelligenza artificiale e nell’intero campo della computer vision.

Stando agli annunci di lavoro di Apple, MacPrime afferma che il centro di ricerca di Zurigo è un “interfaccia tra l’apprendimento automatico moderno, la robotica e la scienza dei dati” che guiderà “la prossima generazione di prodotti Apple”. Allo stesso modo, un gruppo di persone che lavorano nel centro è concentrato sulla “promozione dell’inclusione e dell’equità nelle funzioni protette dall’IA”, mentre un altro sta sviluppando “approcci completamente nuovi su come interagire con i dispositivi”.

MacPrime chiama questo centro il “Zurich Vision Lab” e afferma che il lavoro svolto avviene in collaborazione con Cupertino. Si dice che contenga “ramificazioni” dei team di Scene Understanding (SUN) e di Human and Object Understanding (HOUr) di Apple. Si ritiene che la funzione che permette di seguire l’utente su FaceTime sia stata sviluppata qui. Allo stesso modo, la funzione di ricerca visiva introdotta in iOS 15 ha le sue origini nella ricerca di Zurigo. Si dice, inoltre, che il centro abbia team che lavorano all’infrastruttura di Siri, oltre che alle sue funzionalità rivolte agli utenti.

Apple non ha commentato il report, che afferma anche che al centro si sta lavorando su un futuro motore di ricerca Web di Apple.