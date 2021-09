Tim Cook nella lista dei “titani” secondo il Time

Il CEO di Apple Tim Cook è stato inserito nella lista Time delle 100 persone più influenti del 2021, conquistando un posto nella categoria “titani” insieme ad altre dieci.

Cook è stato nominato insieme ad altri 99 uomini d’affari, atleti, artisti, musicisti e funzionari governativi nella lista di Time, che non è una classifica. Il pezzo su Cook è stato scritto da Phil Knight, co-fondatore e presidente emerito di Nike, e spiega il processo decisionale prima di aggiungere il CEO di Apple al consiglio di amministrazione di Nike.

Nel 2005, quando abbiamo parlato per la prima volta con Tim Cook di diventare un membro del consiglio di amministrazione Nike, speravamo di aggiungere alla squadra una persona in grado prendere decisioni corrette. In breve tempo, ha dimostrato di essere un uomo di eccellente giudizio, in grado di pensare tatticamente e strategicamente in un settore molto diverso dal suo. Ha anche offerto un qualcosa di molto prezioso che dovrebbe avere qualsiasi leader in qualsiasi campo: la saggezza.