Diversi operatori mobile in tutto il mondo hanno iniziato a mostrare il messaggio “#restaacasa” quando gli utenti si disconnettono dalla rete Wi-Fi.

Sugli iPhone degli utenti in diversi paesi, al posto del nome dell’operatore in alto a sinistra compare ora il messaggio “#StayHome” o simile, tradotto ovviamente nelle lingua locale. E’ un ulteriore invito a rimanere a casa per cercare di sconfiggere quanto prima la diffusione del coronavirus.

Questo messaggio è stato segnalato da utenti negli Stati Uniti, ma anche in Germania, Emirati Arabi Uniti, Perù, Turchia, India, Lussemburgo, Romania, Indonesia e Nigeria. Al momento, nessun operatore italiano ha modificato il proprio nome.

Il messaggio di invito a rimanere a casa viene visualizzato quando l’utente disattiva il Wi-Fi dal Centro di controllo.