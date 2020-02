L’89enne miliardario Warren Buffet ha finalmente abbandonato il suo vecchio telefono cellulare da 20 dollari e ha acquistato un iPhone. Il mago di Omaha non è mai stato amante della tecnologia, malgrado sia il più grande azionista di Apple.

In una recente dichiarazione, Buffett ha detto che Apple è una società “incredibile“, a cui avrebbe dovuto prestare attenzione molto prima con degli investimenti mirati. Invece, il primo grande investimento in azioni AAPL della sua Berkshire Hathaway è avvenuto solo nel 2006. Negli anni successivi, Buffett ha più volte chiesto consigli tecnologici ai suoi nipoti per capire la bontà dei prodotti di volta in volta presentati da Apple.

E, fino ad oggi, Buffett non aveva mai avuto un iPhone malgrado detenga il 5,7% delle azioni Apple, per un valore totale di circa 79 miliardi di dollari:

Non penso ad Apple come a uno stock di azioni. La considero il nostro terzo business. È probabilmente il miglior business al mondo che conosco, che ci comporta un impegno maggiore di quello che abbiamo in qualsiasi altro settore commerciale, tolti assicurazione e ferrovia”

Oggi, il miliardario proprietario della Berkshire Hathaway ha ammesso di aver cambiato il suo vecchio cellulare da venti dollari e di aver acquistato un iPhone di ultima generazione:

Ora sto usando l’ultimo modello. Me ne hanno dati tanti, anche Tim me ne diede uno, ma ho sempre utilizzato il mio telefono cellulare fin quando è durato. Voglio dire, sono un vecchio di 89 anni che a malapena ne capisce di tecnologia. Infatti ammetto di non usarlo proprio come uno smartphone, visto che per lo più effettuo e ricevo solo telefonate.

Qual era il suo precedente telefono cellulare? Un Samsung SCH-U320…