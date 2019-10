Il sindaco del paesino Baunei in Sardegna ha messo al bando Google Maps perché le indicazioni fornite agli utenti sono completamente sballate.

A Banuei è vietato utilizzare Google Maps, come espressamente indicato nei cartelli installati in questi giorni dalla Polizia Locale in vari punti del paese. Il motivo? Troppi turistii si sono persi sui monti dell’Ogliastra a causa delle indicazioni errate fornite da Google Maps. Tantissime anche le auto che si sono ritrovate in sentieri stretti e di difficile percorrenza.

Il sindaco Salvatore Corrias ha quindi deciso di informare tutti i turisti: “Non seguire le indicazioni di Google Maps“. Queste le sue parole: “Li stiamo posizionando ovunque, ma intendiamo anche intensificare la giusta informazione sulla pagina Facebook del Comune e tramite la stampa. Troppe berline e utilitarie rimangono incastrate in sentieri impercorribili, a volte, anche dai fuoristrada. Tutto questo perché si seguono i suggerimenti di Google Maps, che sulle nostre strade spesso risultano fuorvianti“. E ancora: “Abbiamo contattato Google affinché intervenga correggendo le indicazioni che danno il via libera ad entrare su strade improbabili. Ci hanno risposto che avrebbero verificato, ma ancora non abbiamo visto nulla di concreto. Andiamo avanti quindi con i cartelli: i primi li abbiamo posizionati all’ingresso dei sentieri più battuti, da Cala Luna a Cala Goloritzé, ma i barracelli provvederanno in queste settimane a una diffusione più capillare“.

Il sindaco fa sapere che ogni anno sono centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico della Sardegna per recuperare i turisti dispersi.