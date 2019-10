Shortcuts #92: Aprire gli abbonamenti su App Store

Appuntamento numero 92 della nostra rubrica dedicata al mondo degli Shortcuts in cui iniziamo a giocare più concretamente con quelle che sono alcune novità di iOS con il relativo supporto ad alcune funzionalità degli URL.

Cosa permette di fare questo Shortcut?

Di aprire direttamente la pagina dedicata a tutti i nostri abbonamenti attivi sul nostro Apple ID in maniera tale da comprendere meglio a cosa siamo effettivamente iscritti con un semplice tap.

Come impostazioni abbiamo adottato:

* menù del widget dedicato: abilitato;

* menù di condivisione di iOS: disabilitato;

* richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Riassunto degli step dello Shortcuts:

Step 1: inserimento URL.

Step 1:

Il nostro Comando è davvero tanto semplice quanto efficace.

Per attivarlo e completarlo allo stesso tempo, non dovremo fare altro che andare nella sezione Safari delle varie voci disponibili e cercare al suo interno Apri. In questo modo daremo al nostro Shortcut la possibilità di poter andare a reperire immediatamente un URL generico o particolare, come nel nostro caso. Solo in questo modo si andrà ad aprire automaticamente senza il bisogno di alcuna ulteriore azione da parte di noi utenti.

All’interno della voce Apri però dovremmo andare ad inserire un particolare script che, nel nostro caso, sarà quanto segue:

itms-apps://apps.apple.com/account/subscriptions

Spiegando in breve questa stringa, abbiamo come vedete un unico URL che fa riferimento alla nostra applicazione App Store. Apps.apple.com è il sito di riferimento che corrisponde a quanto presente su nostro Apple ID ma che, da un dispositivo con a bordo iOS, non può che fare riferimento proprio che ad App Store. I suffissi finali invece, intesi come account ed anche subcription, fanno riferimento alla sezione del nostro Apple ID in generale prima e poi, più nello specifico, ci permette invece di andare a circoscrivere l’opzione direttamente su quello che è il campo dei nostri abbonamenti attivi. Modificando quest’asso ultima zona, come poi vedremo in futuro, potremmo rapidamente andare ad aprire altre sezioni del nostro account in maniera completamente analoga.

P.S. la voce Commenta presente inizialmente è stata semplicemente introdotta dal creatore dello Shortcut per confermare il suo funzionamento generale e dare all’utente giusto un paio di dritte sul suo funzionamento. Noi non l’abbiamo citata solamente per questo motivo, non per altro.

A questo punto il nostro Shortcuts è già bello che completo. In pochissimi secondi abbiamo effettivamente attivato quella che sarà una scorciatoia vera e propria che ci permetterà di poter essere il più comodi possibile nel ricercare i nostro abbonamenti attivi su App Store. Il merito, come anticipato, è tutto del nuovo iOS 13 che con le sue novità ha portato anche la possibilità di poter avere a disposizione questo genere di opzioni estremamente interessanti. Ve ne proporremo altri nel corso delle prossime settimane perché, secondo noi, sono delle funzioni interessanti che potrebbero tranquillamente tornare utili in più di un singola occasione. Nel caso specifico potrete anche andare ad aggiungere l’icona del Comando appena creato direttamente sula vostra home screen in maniera tale da poterlo adoperare come una vera e propria applicazione avviabile direttamente con un tap. Oppure, come abbiamo fatto noi sui nostri dispositivi, potete tranquillamente andare ad abilitare la sezione dedicata al widget di iOS e richiamare il tutto direttamente da quella zona. Nel nostro caso è sempre pronto per essere richiamato visto che, purtroppo, viviamo ormai in un mondo di abbonamenti costanti.

Il comando è stato creato da MacStories.net a cui vanno tutti i crediti del caso. Noi di iPhone Italia ci siamo occupati della spiegazione nel caso specifico e di riportare a voi utenti questa guida di installazione.

Nel caso abbiate problemi per l’installazione dello Shortcuts, seguite questi passaggi:

Aprite l’applicazione Impostazioni;

Spostiamoci nel quinto blocco dove troveremo Comandi rapidi;

Ora abilitiamo la voce Consenti comandi rapidi non attendibili presente nella sezione Sicurezza e condivisione.

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

In questo caso non c’è alcuna automazione da attivare per cui non è necessario proseguire oltre nei vari menù.

