iOS 12: Apple Music rinnova la sezione Artisti

Terminata la presentazione andiamo a vedere effettivamente che è cambiato nel nuovo iOS 12: Apple Music ad esempio ha numerose novità ma durante il keynote non se n’è parlato!

Le due ore abbondanti di presentazione alla WWDC 2018 non potevano trattare tutti gli argomenti legati al mondo Apple. Certi non sono stati affrontati di proposito, altri non potevano starci nella diretta e altri ancora non erano coerenti con la scaletta scelta.

Ad esempio, il servizio Music è vivo e vegeto ma ieri non se n’è proprio parlato. Diciamo che saranno i Beta Tester e i curiosi di provare la nuova versione di iOS a scoprire le novità all’interno.

E infatti proprio di queste novità vogliamo parlare.

Una modifica estetica e funzionale importante è tuttora presente e riguarda la sezione dedicata agli artisti e il relativo profilo personale.

Questi godono ora di una più grande immagine che ricopre la metà del display (parliamo di iPhone) e all’interno di questa – ma in basso – c’è il nome dell’artista con relativo nuovo pulsante di riproduzione di fianco.

Questo avrà la funzione di avviare una sorta di anteprima casuale delle canzoni più importanti e famose del cantante/gruppo in questione.

Oltre a questo lo spazio per le altre informazioni è sempre garantito e, come notiamo dall’immagine, abbiamo a colpo d’occhio album, best video e informazioni aggiuntive qualora ce ne fossero.

L’obiettivo della società di Cupertino è quindi quello di ingrandire le immagini e a rendere più rappresentativa il biglietto da visita degli artisti.

Tra le altre cose, c’è da notare che l’ottimizzazione per l’applicazione Music per iPhone X non è ancora i massimi livelli: come si può notare sia nella vecchia che nella nuova versione le foto non si spostano al di sotto per essere visualizzate senza disturbi. Il Notch – si, proprio lui – è presente e taglia quello che c’è nella sua area.

Infine, guardando attentamente le foto – tutte provenienti da iOS 12 quelle sulla destra – ci sia accorge che si ha una uno sfondo Silver per i nomi dell’artista. Probabilmente Apple lo fixerà ma potrebbe attivarsi quando, ad esempio, il software percepisce che quella parte ha una tonalità bianca, in modo tale da farlo vedere all’occhio e non pasticciarlo con altri elementi.

Oppure ancora è semplicemente un bug. Accendendo alla pagina dell’artista infatti – attraverso la libreria – il box rettangolare grigio comparirà; Al contrario, se lo si cerca attraverso l’App, sarà tutto corretto e il nome del cantante/gruppo comparirà con in sfondo l’immagine principale.

E’ una Beta. i comportamenti instabili e imprevisti sono la norma ma è bene segnarli per una veloce risoluzione.

