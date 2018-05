Lisa Jackson di Apple vince l’Environmental Achievement Award 2018

L’Environmental Law Institute ha annunciato che il VP di Apple per le iniziative ambientali, politiche e sociali, Lisa Jackson, ha vinto il l’annuale Environmental Achievement Award 2018.



In un comunicato stampa, l’istituto fa sapere che il premio è stato conferito “in riconoscimento della sua leadership visionaria e per la sua eccellente gestione ambientale”.

Prima di iniziare con il suo ruolo attuale in Apple nel 2013, Lisa Jackson è stata amministratrice dell’EPA e si occupava di eventi particolari, come la gestione della fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon.

Un altro importante traguardo per la carriera di Jackson è stato il raggiungimento del 100% di energia rinnovabile utilizzata da Apple per tutte le sue attività.

Scott Fulton, presidente dell’Environmental Law Institute:

Lisa ha esemplificato la leadership, l’innovazione e l’impegno per portare la scienza e lo stato di diritto in ogni fase della sua straordinaria carriera. È stata una campionessa instancabile sia per la sostenibilità che per la giustizia ambientale, e ha lasciato un segno duraturo sia nel settore privato che nel settore pubblico. Il suo lavoro nell’ottimizzazione della supply chain di Apple e nella riduzione dell’utilizzo di carbonio e delle risorse naturali dell’azienda è stato eccezionale, riflettendo ancora una volta la potenza e la portata della leadership aziendale nel promuovere la gestione dell’impatto ambientale.

Il premio sarà ritirato il 23 ottobre a Washington.

