iPhone Duo, svelata la vera capacità della batteria

Grazie alla documentazione ufficiale pubblicata per il mercato europeo, conosciamo ora la capacità esatta della batteria dell’iPhone Duo: 4.883 mAh, un valore che conferma le indiscrezioni circolate nei mesi precedenti.
Un numero interessante, soprattutto considerando le caratteristiche del dispositivo e la presenza di due display. Ma il confronto con gli altri iPhone della gamma 18 racconta qualcosa in più sulle scelte fatte da Cupertino.
La documentazione europea conferma anche quanto anticipato da un leak dello scorso luglio: iPhone Duo integra due celle agli ioni di litio, rispettivamente da 2.962 mAh e 1.921 mAh. La capacità complessiva raggiunge quindi 4.883 mAh, distribuiti nelle due metà dello smartphone.
Questa soluzione permette ad Apple di sfruttare meglio lo spazio interno, particolarmente prezioso in un dispositivo pieghevole, dove cerniera, display e componenti elettronici impongono vincoli progettuali importanti.
Un altro dettaglio da considerare è l’assenza dello slot per la SIM fisica. iPhone Duo supporta esclusivamente le eSIM in tutto il mondo, consentendo ad Apple di recuperare spazio per i componenti interni. Non dovrebbero quindi esserci differenze nella capacità della batteria tra le versioni vendute nei diversi Paesi.
La capacità di iPhone Duo si colloca esattamente tra quella dei due modelli Pro, almeno considerando le versioni con sola eSIM analizzate da iFixit.
- iPhone 18 Pro 4.288 mAh
- iPhone 18 Pro Max 5.567 mAh
Il pieghevole offre quindi 595 mAh in più rispetto a iPhone 18 Pro, ma 684 mAh in meno rispetto al Pro Max. La differenza con il modello più grande potrebbe sorprendere, considerando che iPhone Duo integra uno schermo interno da 7,6 pollici, decisamente più ampio rispetto a quello degli iPhone tradizionali.
Naturalmente, una capacità maggiore non garantisce automaticamente un’autonomia superiore. Il consumo energetico dipende anche dalle dimensioni del display utilizzato, dal processore e dall’ottimizzazione software.
Quanta autonomia offre realmente iPhone Duo?
Secondo le specifiche ufficiali Apple, iPhone Duo può raggiungere fino a 31 ore di riproduzione video utilizzando il display interno e addirittura 44 ore sfruttando quello esterno da 5,4 pollici.
La differenza dimostra quanto la scelta dello schermo possa incidere sui consumi.
Apple dichiara inoltre fino a 24 ore di utilizzo tipico con una singola ricarica, mentre la ricarica rapida consente di recuperare fino al 50% della batteria in circa 20 minuti tramite alimentatore compatibile da almeno 60W.
E a breve, faremo tutti i test del caso per confermare o meno questi dati.