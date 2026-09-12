Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 in pre-ordine su Amazon

Da oggi, su Amazon è possibile pre-ordinare i nuovi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, in tante varianti offerte da Apple.

Acquistare su Amazon ha diversi vantaggi. Qualche esempio?

Disponibilità alternativa: nei periodi di lancio alcuni colori o tagli di memoria possono esaurirsi rapidamente sullo Store Apple. Amazon può avere stock e tempi di consegna differenti

Consegna Prime molto rapida

Reso semplice da gestire online

Garanzia Apple invariata

Possibilità di rateizzazione semplice e veloce

Apple Watch Serie 12

Apple Watch Series 12 adotta il chip S11 e il nuovo Health Sensing System, con il rilevamento della frequenza cardiaca più accurato mai offerto da un wearable e misurazioni ogni cinque secondi durante tutta la giornata. Debutta Readiness, il punteggio giornaliero da 0 a 10 che valuta energia e recupero incrociando allenamenti, parametri vitali e sonno. L’autonomia resta di 24 ore, ma sale a 10 ore durante gli allenamenti outdoor (+25%) e la ricarica è più rapida: 15 minuti danno fino a 12 ore in più. Casse da 42 e 46 mm in alluminio, titanio o nella nuova versione in ceramica, con Ceramic Shield 2 sui modelli in alluminio.

Versione da 42 mm

Versione da 46 mm

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 introduce il chip S11 e il nuovo Health Sensing System e anche qui abbiamo Readiness, il punteggio giornaliero da 0 a 10 che incrocia allenamenti, parametri vitali e qualità del sonno per dirti con quanta energia affronti la giornata. L’autonomia arriva a 50 ore in uso normale e a 84 in Risparmio energetico, mentre per le uscite lunghe la modalità Max Extended Workout garantisce fino a 45 ore di tracciamento GPS. Cassa in titanio naturale o nero.

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.